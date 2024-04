Autoknacker schlagen in Pforzheim gleich zweimal zu

Zwei Fahrzeuge sind in der Zeit zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in Pforzheim aufgebrochen worden.

Autoknacker haben sich in der Südweststadt in Pforzheim an zwei geparkten Fahrzeugen zu schaffen gemacht.

Wie die Polizei mitteilt, schlugen Unbekannte im Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstagmorgen eine Scheibe an einem Auto in der Postwiesenstraße ein. Die Täter durchwühlten den Wagen und entwendeten den Tachometer.

Auch in der Vogelsangstraße wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Fahrzeug zum Ziel von Autoknackern. Dort schlugen die Täter ebenfalls eine Scheibe ein, durchwühlten das Auto und klauten mehrere neuwertige Kleidungsstücke.

Autoknacker schlagen in Pforzheim zu: Polizei sucht Zeugen

Der Diebstahlschaden in beiden Fällen beträgt nach ersten Schätzungen insgesamt rund 1.500 Euro. Das Polizeirevier Pforzheim-Süd bittet Zeugen oder Hinweisgeber darum, sich unter der Rufnummer 07231/186-3311 zu melden.