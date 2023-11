Bahnverbindung Karlsruhe-Pforzheim mehrere Tage gekappt

Die Deutsche Bahn arbeitet am Bahnübergang in Söllingen. Das hat in den kommenden Tagen erhebliche Auswirkungen auf den Bahnverkehr zwischen Karlsruhe und Pforzheim.

Ab diesem Donnerstag und bis in die Nacht zum Dienstag ist die direkte Verbindung getrennt. Was fährt eigentlich auf der Strecke – und welche Ausweichmöglichkeiten gibt es jetzt?

Einziger Fernzug zwischen Karlsruhe und Pforzheim fällt aus

Einziger Fernverkehrszug, der die beiden Großstädte Karlsruhe und Pforzheim verbindet, ist der IC Karlsruhe-Nürnberg. Er fährt zwar, macht aber einen großen Bogen um Pforzheim und auch um Mühlacker. Der IC wird umgeleitet und macht zwischen Karlsruhe und Vaihingen an der Enz keinen Halt.

Auch der IRE wird ab Vaihingen/Enz über die Schnellfahrstrecke umgeleitet. Einen Zusatzhalt gibt es in Bruchsal, bis in den Abend zudem stündliche Zusatzhalte in Weingarten (Baden), Untergrombach und Bruchsal Bildungszentrum. Das dient als Ersatz für Teilausfälle der S-Bahnlinien S31 und S32.

Doch Vorsicht: Am Wochenende gibt es außerdem Bauarbeiten im Pragtunnel in Stuttgart-Feuerbach. Daher wird dann jeder zweite IRE zwischen Stuttgart und Karlsruhe ausfallen. Grob gesagt bleibt ein Stundentakt übrig.

Die Halte in Mühlacker, Pforzheim und Remchingen (von der Bahn Wilferdingen-Singen genannt) entfallen von Donnerstag bis in die Nacht zum Dienstag dagegen komplett. Immerhin: Für den IRE wird zwischen Pforzheim und Karlsruhe ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Laut Go Ahead pendelt ein Expressbus zwischen den Städten.

Die Fahrtzeit wird mit 40 Minuten angegeben, Zwischenhalte gibt es nicht. Abfahrt in beide Richtungen ist zur Minute 25 und 55 – allerdings laut Informationsportalen der Deutschen Bahn nicht durchgängig.

SWEG bietet Ersatzbus – doch das Angebot ist jeden Tag anders

Auch die Regionalbahn/der Metropolexpress der SWEG hat jeden Tag einige Fahrten zwischen Pforzheim und Karlsruhe – die nun ebenfalls ausfallen. Die SWEG bietet einen Ersatzbus an, der sich vom Angebot von Go Ahead unterscheidet.

Verbunden werden hier die Halte Karlsruhe-Durlach, Wilferdingen-Singen und Pforzheim Hauptbahnhof (beziehungsweise Zentraler Omnibusbahnhof). Es gibt bis zu fünf beziehungsweise sechs Fahrten pro Richtung pro Tag, Fahrtzeit 50 Minuten. Allerdings ist das Angebot jeden Tag anders, und am Sonntag gibt es laut SWEG-Plan gar keine Fahrt.

Per Pressemitteilung hat – anders als Bahn, Go Ahead und SWEG – nur die Albtal-Verkehrsgesellschaft (AVG) über die Einschränkungen informiert. Dort heißt es, die Linie S5 fällt von Donnerstagmorgen bis Dienstagmorgen zwischen Wilferdingen-Singen und Söllingen Reetzstraße komplett aus.

Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen sei auf dem betroffenen Streckenabschnitt eingerichtet. In der Nacht von Freitag, 24. November, auf Samstag, 25. November, (ab 21 Uhr) wird der Busersatzverkehr laut AVG auf den Abschnitt Berghausen – Wilferdingen-Singen ausgeweitet.

Bahnverbindung mit Umstieg dauert länger als der Ersatzbus

Die S5-Verbindung zwischen Wilferdingen-Singen und Pforzheim bleibt bestehen.

Wer keinen Ersatzbus zwischen den Hauptbahnhöfen Karlsruhe und Pforzheim nutzen will, kann von Karlsruhe quasi außen herum mit dem IRE nach Vaihingen/Enz fahren und dort auf den Metropolexpress der SWEG wechseln. Das dauert planmäßig allerdings länger als die Busfahrt.