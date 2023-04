Birkenfelder Sportmodelabel „Morotai“ feiert Markteinführung in Asien

Der erfolgreiche Launch auf dem asiatischen Markt wurde als „Next Chapter“ am Montagabend in der Brand Villa in Pforzheim gefeiert. Dabei gab es auch eine Vorführung der TV-Show „Die Höhle der Löwen“.

Party in Pforzheimer Brand-Villa

Mit einer bunten Mischung aus Vertreterinnen und Vertretern aus Sport, Kunst und Mode, Partnern, Freunden und Familie hat die Modefirma Morotai aus Birkenfeld am Montagabend gleich zwei Dinge gefeiert: zum einen die erfolgreiche Einführung des Labels auf dem asiatischen Markt, zum anderen die Ausstrahlung eines TV-Beitrags über das Unternehmen bei der Vox-Show „Die Höhle der Löwen“.

250 Menschen sind der Einladung von Geschäftsführer Rafy Ahmed gefolgt, darunter auch die Ex-Bundesligaspieler Kevin Kuranyi und Patrick Owomoyela, die Influencer Anna Maria und Katharina Damm, sowie E-Sportler, die live ein Box-Spiel demonstrierten.

„Es war schon geplant, dass wir heute eine riesengroße Party machen und dass da viel los ist“, sagt Ahmed im Gespräch mit unserer Redaktion; dass aber schon am frühen Abend so viele gekommen sind, dass die Brand-Villa in Pforzheim fast aus den Nähten zu platzen droht, das freut ihn besonders. „Es geht uns darum, Leute zusammenzubringen, die einen sportlichen und aktiven Lebensstil haben“, sagt er.

Gäste kommen in Sportklamotten der Marke Morotai

Sie alle sind im passenden Outfit gekommen, in Sportklamotten der Marke Morotai. Darum hatten die Veranstalter die Gäste gebeten, weil sie eine Party in lockerer Atmosphäre planten. „Da fühlen die Leute sich wohl und man kann leichter chillen“, verrät Ahmed.

Eine Bar, Showacts und ein Rahmenprogramm sollen für gute Stimmung sorgen. Und man ließ einen eigenen Song produzieren, der ebenfalls in diesem Rahmen vorgestellt wurde. „Wir haben gesagt: Sport ist auch Musik und Lifestyle“, erklärt Ahmed. Der dynamische Hip-Hop-Sound soll diese Botschaft transportieren.

Davon abgesehen warten alle schon gespannt auf die Ausstrahlung der Vox-Sendung. Der Beitrag über die Markteinführung in Asien sei im August des vergangenen Jahres gedreht worden, erzählt Ahmed. Zwei Tage lang waren sie mit Löwin Dagmar Wöhrl in Malaysia unterwegs.

Dagmar Wöhrl hat mittlerweile 800.000 Euro in das Birkenfelder Modeunternehmen investiert

Ahmed hat eine besondere Beziehung zu dem südostasiatischen Land und mag das Urbane, Moderne und Lebendige an der Hauptstadt Kuala Lumpur. Den Beitrag selbst hätten sie vorab zwar nicht gesehen. „Ich glaube aber, dass wir dadurch unsere Reichweite nochmal steigern können“, freut sich Ahmed bereits auf die Sendung.

Dass die Macher von Morotai überhaupt noch einmal in der Show gezeigt werden sollen, diese Idee sei von der Produktion selbst gekommen. „Die fanden cool, was wir inzwischen gemacht haben, und haben gesagt: wir drehen nochmal mit euch.“ Der Film zeigt Aufnahmen eines Events, das Morotai in Kuala Lumpur anlässlich der Markteinführung veranstaltet hat.

„Wir wollen mit Morotai den asiatischen Markt erobern und hier legen wir den Grundstein“, sagt Ahmed zu Beginn des Beitrags. Als Markenbotschafter habe man deshalb Idris Khan verpflichtet. Dagmar Wöhrl ist begeistert: „Er ist ein sehr, sehr sportlicher Typ. Er passt ideal zu dieser Marke.“

Rund 800.000 Euro hat Wöhrl in das Birkenfelder Unternehmen investiert, das inzwischen über zehn Millionen Euro Umsatz macht. Morotai, sagt die Patin, sei ideal für den asiatischen Markt geeignet. Die Menschen dort seien sportaffin. Das Auftakt-Event sei ein voller Erfolg gewesen: Man habe das Lager geleert und rund 700 Teile aus der eigenen Kollektion verkauft.