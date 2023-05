Klinik-Brand in Pforzheim: Toter ist identifiziert

Das Todesopfer des Brandes in der Notaufnahme der Pforzheimer Helios-Klinik ist nun zweifelsfrei identifiziert. Es handelt sich um einen 58-jährigen Mann. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Gesichert ist demnach auch, dass der Mann, der als Patient eingeliefert worden war, „infolge von Brandeinwirkung“ ums Leben gekommen ist, heißt es in der Mitteilung weiter.

Tödlicher Brand in Pforzheimer Helios-Klinikum: Ermittlungen zu Ursache und Fixierung laufen weiter

Der Brand war am späten Dienstagabend in der Zentralen Notaufnahme des Klinikums ausgebrochen. Alle anderen Menschen, die zu der Zeit in den Räumen waren, hatten sich ins Freie gerettet.

Besonderes Augenmerk in den Ermittlungen liegt darauf, dass der Verstorbene an einem Bett fixiert war. Er soll betrunken und aggressiv gewesen sein.

Wie es zu dem Brand gekommen war und inwieweit die zuvor erfolgte, noch näher zu untersuchende Fixierung des Verstorbenen in diesem Kontext von strafrechtlicher Relevanz ist, ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.