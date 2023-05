Schwer alkoholisierter Patient

Todesopfer bei Pforzheimer Klinik-Brand war an Bett fixiert

Ein schwer alkoholisierter Patient war in der Notaufnahme des Pforzheimer Helios-Klinikums an sein Bett fixiert. Starb er deswegen bei dem Brand in der Nacht zum Mittwoch? Das wird ermittelt.