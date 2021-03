Buckenberg bleibt AfD-Hochburg: So haben die Pforzheimer Stadtteile gewählt

Der Pforzheimer Buckenberg bleibt eine AfD-Hochburg, auch wenn die FDP sowie die Grünen deutlich zulegen. Die hohe Zahl von Briefwählern gehen nicht in die Analyse nach Stadtteilen ein. Sie werden separat gezählt.

Sieg auf ganzer Linie für Felix Herkens. Lediglich in der Oststadt, Würm und ganz besonders auf dem Buckenberg steht der Bündnisgrüne nicht an erster Stelle beim Ranking der sechs Hauptkandidaten im Wahlkreis 42. Stimmenkönig wurde hier wieder Bernd Grimmer. Grund zum Jubeln hatte der AfD-Kandidat dennoch nicht. Er landete hinter der CDU und der FDP auf Platz vier.

Am Buckenberg selbst lag es eher nicht, dass Pforzheim jetzt „ein starkes neues Stimmungsbild zeigt“, wie Oberbürgermeister Peter Boch das vorläufige Endergebnis kommentiert. Die AfD holte dort 30,5 Prozent. Vor fünf Jahren waren es 43,2 Prozent, gefolgt von 31,2 in Würm und 30,1 in der Oststadt.

Dass die gemeinsamen Auftritte von FDP-Spitzenmann Hans-Ulrich Rülke und dem SPD-Renegaten Uwe Hück ihm jetzt die Tour vermasselt haben könnten, wie er auch selbst vermutet, belegen die Zahlen nur eingeschränkt. Die FDP legt zwar mit 13,8 Prozent deutlich zu, aber auch die Grünen gewinnen Stimmen hinzu und die CDU hält sich mit 20,8 Prozent stabil.