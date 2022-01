1.200 Teilnehmer bei Protestzug

Corona-Demos in Pforzheim: Weshalb die Polizei nicht härter durchgreift

Pforzheim will Demonstrationen von Corona-Kritikern weiterhin erlauben. In der vergangenen Woche hielten sich jedoch nicht alle Teilnehmer an die geltenden Corona-Regeln. Für die Polizei und das Ordnungsamt ist das aber kein Grund, die Bandagen fester anzuziehen.