Abend in der City. Restaurants zu, Geschäfte zu, Clubs zu. Kaum eine Menschenseele ist kurz nach neun noch unterwegs. Man fragt sich: warum auch?

Anderseits vollzieht sich an diesem vorfrühlingshaften Donnerstagabend etwas Besonderes. Eine Absonderlichkeit, die in die an Absonderlichkeiten nicht arme Stadtgeschichte eingehen wird: Nach 75 Tagen Einsamkeit endet in Pforzheim die vorerst längste nächtliche Ausgangssperre einer Kommune in Baden-Württemberg.

Seit dem 5. Dezember galten im ersten „Corona-Hotspot“ im Südwesten umfangreiche Ausgangsbeschränkungen bis 5 Uhr morgens. Die längste Zeit davon schon ab 20 Uhr, zuletzt ab 21 Uhr.