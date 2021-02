Vielleicht sorgt die Pandemie dafür, dass der rechtsextreme Freundeskreis „Ein Herz für Deutschland“ auf seine Fackelmahnwache an diesem 23. Februar verzichten muss. Die Stadt Pforzheim will alle Demonstrationen am Gedenktag der Zerstörung verbieten.

Versammlungsverbot am Gedenktag?

Was im vergangenen Jahr im Kontext tödlicher rechtsextremistischer Terroranschläge in Hanau und Halle nicht gelungen war, könnte am 23. Februar 2021 die Pandemie bewirken: Dass nämlich der rechtsextremistische Freundeskreis „Ein Herz für Deutschland“ am Pforzheimer Gedenktag nicht anreisen darf, um seine „Fackelmahnwache“ auf dem Wartberg abzuhalten.

Die Stadt Pforzheim will nun ein generelles Versammlungsverbot verhängen, teilt die städtische Pressestelle mit. „Wegen des aktuellen Infektionsgeschehens streben wir für den diesjährigen 23. Februar ein allgemeines Demonstrationsverbot an“, wird Oberbürgermeister darin Peter Boch zitiert.

Boch begründet den Vorstoß mit den als besonders ansteckenden Mutanten des Virus, die derzeit auch in der Region vermehrt aufgetreten sind. Dies bereite ihm allergrößte Sorge für ein erneutes Aufflammen der Infektionszahlen, auch wenn in Pforzheim entsprechend dem bundesweiten Schnitt die Zahl der Neuinfektionen mittlerweile deutlich gesunken sind.

Mindestabstände können nicht immer gewährleistet werden

Auf dem Wartberg veranstalten traditionell Jahr für Jahr am Pforzheimer Gedenktag die Rechtsextremen ihren Fackelaufzug. Dies führt zu Gegendemonstrationen von mehreren hundert Menschen im Bereich des Wartbergs und in der Innenstadt, die gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit Zeichen setzen und für Frieden in der Stadt Stellung beziehen.

„Selbst bei bestem Willen aller Veranstalter kann niemand sicherstellen, dass bei dem auch in diesem Jahr erwarteten Großgeschehen die erforderlichen Mindestabstände jederzeit eingehalten werden“, so OB Boch weiter. Vergangene Woche habe er sowohl den Arbeitskreis 23. Februar, bestehend aus gesellschaftlichen, religiösen, kulturellen und politischen Akteuren, als auch Mitglieder des Gemeinderats über die Planungen vorab informiert.

Seit längerem ist bekannt, dass die Stadt ihr eigenes Programm zum Gedenktag wegen der Pandemie größtenteils in den virtuellen Raum verlegt.

Bündnisse wollen nur reagieren, wenn die Rechtsextremisten kommen

Die Initiative gegen Rechts (IgR) und das Bündnis Pforzheim nazifrei hatten bereits bekundet, wegen der Ansteckungsgefahr mit Sars Cov2 diesmal auf Demonstrationen in der Stadt verzichten zu wollen – sollte es gelingen, den Aufmarsch von Rechts zu unterbinden.

Nur in dem Fall, dass der „Freundeskreis“ trotz Pandemie auf dem Wartberg zusammen kommt, wollte man in überschaubarer Menge eine Kundgebung veranstalten, die aber größtenteils ebenfalls im Netz gestreamt werden soll. „Wir sehen uns in der demokratischen Pflicht dann Position zu beziehen“, hatte IgR-Sprecher Christof Grosse betont, aber kein Hehl daraus gemacht, dass es allen Beteiligten lieber wäre, sie bräuchten auf die Rechten erst gar nicht reagieren.

Wir sehen uns in der demokratischen Pflicht zu reagieren. Christof Grosse, Sprecher der IgR

Pforzheims Oberbürgermeister verweist in seiner Begründung auch auf eine wissenschaftliche Studie, die zwei Groß-Demonstrationen in Leipzig und Berlin als „Super-spreading-Events“ ausgemacht hat, die dafür verantwortlich sein sollen, dass im Anschluss daran die Infektionszahlen stark gestiegen waren.

Dies sei zwar mit Pforzheim nicht vergleichbar, doch auch hier kommen aus den verschiedenen Regionen Baden-Württembergs Hunderte von Menschen zusammen, erklärte Boch. Auch diese reisen meist in größeren Gruppen mit dem öffentlichen Nahverkehr an.

Verbot der Rechten wurde vergangenes Jahr gekippt

Im vergangenen Jahr hatte die Stadt Pforzheim den Rechtsextremisten den Aufmarsch in der Stadt verboten. Doch am Tag vor dem Gedenktag hatte das Verwaltungsgericht in Karlsruhe das Verbot gekippt mit Hinweis auf das hohe Gut des Versammlungsrechts. Die Stadt scheiterte dann mit einem Eilantrag bei der nächst höheren Instanz.

Aktuelle Coronarbeschränkungen lassen ausdrücklich Versammlungen zu. Allerdings kann die Stadt entsprechende Auflagen erteilen, unter denen solche Veranstaltungen dann womöglich dennoch verboten werden können.