Die Teilnehmer demonstrierten am Samstagnachmittag unter dem Motto „keine Impfpflicht, keine Diskriminierung von Ungeimpften – Grundrechte für alle“.

Dabei ging es auf dem Waisenhausplatz „etwas beengt“ zu, wie ein Polizeisprecher dieser Redaktion sagte. Nennenswerte Vorkommnisse habe es aber nicht gegeben.

Demonstration am Montag blieb ruhig

Von Problemen wie etwa in Karlsruhe, wo die Polizei am Montag bei einer unangemeldeten Versammlung von Gegnern der Corona-Maßnahmen 27 Platzverweise verhängte und eine Person in Gewahrsam nahm, kann in Pforzheim demnach nicht die Rede sein. Der übliche angemeldete Aufzug am Montagabend durch die City verlief laut Polizei auch diesmal ruhig.

Beim Impfmarathon im CCP waren am Samstag mehr als 5.000 Spritzen gegen das Coronavirus gesetzt worden. In Pforzheim gelten derzeit unter anderem nächtliche Ausgangssperren für Ungeimpfte.