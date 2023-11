600 verkaufte Premiere-Tickets

Vom Kino zur Eventlocation: Das wird aus dem neuen Pforzheimer Kino Cinemoon

Pforzheim hat nun wieder drei Kinos: Am Freitag hat das Cinemoon Premiere gefeiert. So sieht das Kino in der Zerrennerstraße nach der Sanierung aus – und das plant der neue Betreiber.