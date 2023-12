Der Pforzheimer Selfie-Point steht wieder – und zwar auf Rollen

Mehrfach ist der Pforzheimer Selfie-Point Vandalen zum Opfer gefallen. Zuletzt am vergangenen Wochenende. Am Montag schien völlig klar: Das neue Pforzheimer Fotomotiv ist Geschichte.

Doch Totgesagte leben bekanntlich länger. Und so rollt die Liebeserklärung in vier Zeichen am Freitag lockerleicht wieder auf den Waisenhausplatz.

Pforzheimer Oberbürgermeister will sich den Vandalen nicht geschlagen geben

„Das konnte ich so nicht auf uns, auf mir, auf der Stadt sitzen lassen“, sagt Oberbürgermeister Peter Boch (CDU). Geradezu mühelos schiebt er die Buchstabenkombi „PF“ gemeinsam mit dem Direktor des städtischen Eigenbetriebs Wirtschaft und Stadtmarketing (WSP), Oliver Reitz, aus einem Verschlag nahe dem Parkhotel. „Wir haben den längeren Atem“, versichert der OB siegessicher.

Daher haben die Technischen Dienste das mobile Fotomotiv noch mobiler gemacht und auf Rollen gestellt. Jeden Morgen wird der „I love Pforzheim“-Schriftzug nun aus dem Verschlag gerollt und abends wieder zurück.

„Ich finde es schön, dass der Selfie-Point wieder aufgestellt wurde“, sagt Jugendgemeinderat Cihad Elmas. Er hatte das Projekt gemeinsam mit seinem Jugendgemeinderatskollegen Lucas Dietrich initiiert.

Jugendgemeinderat freut sich über die neue Lösung auf Rollen

Auch für den Präsidiumsvorsitzenden Leon Meyer war es eine freudige Nachricht, dass der Selfie-Point nun doch wieder steht. Am Mittwoch hatte er eine E-Mail mit der Einladung zum Überraschungstermin mit Oberbürgermeister Peter Boch bekommen. Da hatte er dann von dem neuen Anlauf für den Schriftzug erfahren.

In den Sozialen Medien sei der Selfie Point sehr gut angekommen, wie die Jugendgemeinderäte bereits mehrfach betont haben. Auch OB Boch ist von der Idee überzeugt: „Diese Freude lassen wir uns nicht nehmen“, sagt er. Und schon kurz nachdem Buchstaben und Herz wieder vor der Winterwelt stehen, lassen sich erste Passanten davor fotografieren.