Die Stadt Pforzheim bietet viele interessante Fotomotive, aktuell unter anderem ein Motiv mit der Winterwelt im Hintergrund. Seit einigen Tagen findet sich vor der Winterwelt auf dem Waisenhausplatz ein Selfie-Point mit dem Schriftzug „I love PF“, von dem aus Bilder in die Welt des Internets hinaus gesendet werden können.

Viele Pforzheimer haben das schon getan, erzählen Leon Meyer und Cihad Elmas vom Jugendgemeinderat. Das Gremium hatte diesen Selfie-Spot initiiert. Etwa 4.000 Euro hat dieser gekostet und soll perspektivisch an wechselnden Standorten aufgestellt werden, beispielsweise im Wildpark oder im Wartbergbad.

Die Idee eines solchen Selfie-Points, der noch dazu mobil ist, stieß beim Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing der Stadt Pforzheim (WSP) sofort auf offene Ohren, betont WSP-Direktor Oliver Reitz.

Seit etwa zehn Tagen steht der Selfie-Point auf dem Waisenhausplatz. „Wir haben erlebt, dass trotz des teilweise schlechten Wetters viele die Gelegenheit genutzt haben, sich hier zu inszenieren und in ihren Social-Media-Kanälen zu zeigen, dass sie hier an einem Place to be sind“, sagt Reitz.

Über einen solchen Selfie-Point dachte die Stadt Pforzheim schon länger nach

Der Antrag für einen solchen Selfie-Point ist zwar schon im Frühjahr gestellt worden, WSP wurde allerdings erst im August ins Boot geholt. Über einen solchen Selfie-Point habe man innerhalb von WSP aber ohnehin schon nachgedacht.

Jetzt kümmert sich der Eigenbetrieb unter anderem um die Einlagerung des mobilen Selfie-Points und darum, dass dieser in den nächsten Monaten an verschiedenen Plätzen in der Stadt aufgestellt werden kann.

„Das kann anlassbezogen sein bei einer Veranstaltung wie dem Lichterfest oder der Pforzemer Mess, das kann aber auch am Hochschulcampus sein, wenn die Erstsemester kommen“, sagt Reitz. „Und ich freue mich dann, wenn wir Pforzheim mit Bildaufnahmen visuell in die weite Welt tragen können.“

Die Idee, einen solchen Selfie-Point auch in Pforzheim aufzustellen, sei ihnen gekommen, als sie einen Fernsehbeitrag über einen ähnlichen Spot in Ulm gesehen haben, erzählt Elmas. Im Jugendgemeinderat selbst hat ein entsprechender Antrag schnell eine breite Mehrheit gefunden.

Der Selfie-Point zieht viel Aufmerksamkeit auf sich

Dass der Selfie-Point in den vergangenen Tagen schon so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, sei der Beweis dafür, dass diese Entscheidung richtig war, so Elmas. „Wir waren fünf Minuten da und haben mal gezählt, wie viele hier Selfies machen“, sagt Elmas. „Es waren zehn Personen.“

Deshalb danke Elmas der Stadt und dem Eigenbetrieb WSP, dass sie den Jugendgemeinderat in dieser Sache unterstützt haben. Diesem Dank schließt sich auch Leon Meyer an. „Die wirklich zügige Umsetzung ist ganz toll“, sagt er. „Das erlebt man als Jugendgemeinderat nicht immer von allen Ämtern und Eigenbetrieben.“

Eine Sache sei ihm dabei wichtig. „Es gibt ja die Art von Menschen, die sagen: Es ist alles ganz toll und eine bessere Stadt als Pforzheim gibt es nicht“, sagt Meyer. Zu dieser Kategorie möchten sie sich nicht zählen lassen, auch wenn der Selfie-Point das vermuten lassen könnte.

„Gerade als Jugendgemeinderat ist es unsere Arbeitsgrundlage, Dinge zu sehen, die vielleicht noch nicht so perfekt laufen, und diese zu verändern“, betont Meyer. Der Selfie-Point sei insofern allerdings ein Hilfsmittel, Stellen über die sozialen Medien zu zeigen, „an denen Pforzheim doch ein bisschen liebenswert ist und es eine gewisse Verbundenheit zu unserer Stadt gibt“, resümiert Meyer.