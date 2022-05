Termine: Im Enzkreis und Pforzheim werden im Jahr 76 Blutspendeaktionen organisiert. Die nächsten Termine sind laut DRK am 13. Mai in Eisingen, am 20. Mai in Huchenfeld und am 30. Mai in Büchenbronn.

Blutgruppen: 37 Prozent der Menschen in Deutschland haben laut dem Gesundheitsmagazin Apotheken Rundschau die Blutgruppe „A+“, etwa 35 Prozent die Blutgruppe „0+“. Die Blutgruppe „B+“ kommt bei neun Prozent der Menschen in Deutschland vor, die Blutgruppe „A-“ und „0-“ bei jeweils sechs Prozent

Letztere, die Blutgruppe 0 mit dem Rhesusfaktor negativ, ist eine der seltensten Blutgruppen. Was sie so besonders macht, ist die Eigenschaft, mit allen anderen Blutgruppen kompatibel zu sein. Deshalb könne bei Notfällen, wie schweren Unfällen, bei denen man nicht auf die Untersuchung der Blutgruppe des Patienten warten kann, immer auf Präparate von 0 negativem Blut zurückgegriffen werden, sagt das DRK. dia