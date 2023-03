Premiere des Schauspiels

„Die Wiedervereinigung der beiden Koreas“ in Pforzheim: die Liebe als Problem

Für Aristoteles war die Liebe das, was die Welt zusammenhält. Heute ist sie zum Problem geworden. Zumindest scheint es so in „Die Wiedervereinigung der beiden Koreas“, das im Podium des Stadttheaters Premiere feierte.