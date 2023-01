Einbruch in Museum in Pforzheim. Diebe stehlen Schmuck

In ein Museum in der Jahnstraße in Pforzheim sind Diebe in der Nacht auf Freitag eingebrochen. Die Polizei teilte mit, dass sie mehrere Schmuckstücke stahlen.

Gegen 22.15 Uhr kletterten bislang unbekannte Einbrecher über die Umzäunung des Museums und drangen über die Hintertür in das Gebäude ein. Im Inneren brachen sie mehrere Türen auf, um an in einer Vitrine im Untergeschoss ausgestellte Schmuckstücke zu gelangen. Anschließend flüchteten sie noch bevor die Polizei eintraf.

Nach der Spurensicherung durch Kriminaltechniker geht die Polizei von einem Diebstahlschaden liegt im vierstelligen Bereich aus.

Zeugen, können sich mit Hinweisen unter (0 72 31) 1 86 33 11 an die Polizei wenden.