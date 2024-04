Eine zieht zurück: 17 Listen wollen in den Pforzheimer Gemeinderat

Der Gemeindewahlausschuss entscheidet an diesem Donnerstag, welche Listen in Pforzheim für die Kommunalwahl zugelassen werden. Eine hat ihre Kandidatur zurückgezogen.

Jetzt ist es raus: Für die Kommunalwahl am 9. Juni stellen sich 17 Listen in Pforzheim zur Wahl. Am vergangenen Donnerstag war kurz vor Ablauf der Frist noch von 18 Wahlvorschlägen die Rede, die eingegangen waren.

Bürgerbewegung zieht Kandidatur zurück

Nun hat sich allerdings die Bürgerbewegung um Andreas Kubisch zurückgezogen, wie soeben in der Sitzung des Gemeindewahlausschusses bekannt wurde.

Die „Bürgerbewegung für Fortschritt und Wandel“ hatte sich Anfang des Jahres 2021 auf Initiative des früheren Porsche-Betriebsratschefs und Pforzheimer Stadtrats Uwe Hück gegründet.