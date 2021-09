Ringen ums Direktmandat

Endspurt zur Bundestagswahl: Gleich vier Pforzheimer Kandidaten haben gute Chancen

Schon lange war eine Bundestagswahl nicht mehr so spannend. Das gilt nicht nur für Berlin, sondern auch in der Region. Aktuellen Prognosen zufolge ringen Gunther Krichbaum und Katja Mast um das Direktmandat für Pforzheim. Zusätzlich haben zwei weitere Pforzheimer gute Chancen, in den Bundestag einzuziehen.