Die Feuerwehr Pforzheim ist am Samstagnachmittag zu einem Brand im Parkhaus in der Badstraße gerufen worden. Dort brannte ein Auto. Nicht zum ersten Mal.

Im Goethe-Parkhaus in der Badstraße in Pforzheim hat es am Samstagnachmittag gebrannt. Wie die Feuerwehr auf Nachfrage mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 18 Uhr alarmiert.

In der sechsten Etage des Parkhauses brannte ein Auto. Und das nicht zum ersten Mal. Das Wrack stand bereits im Februar einmal in Flammen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Genau wie damals könne Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Sachschaden ist noch nicht bekannt

Die Parkebene wird derzeit saniert, weshalb keine Personen vom Feuer betroffen waren. Lediglich ein Wasserrohr über dem brennenden Fahrzeug wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

Für den Einsatz wurde ein Fahrstreifen vor dem Parkhaus gesperrt.