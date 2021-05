Exhibitionist belästigt junge Frau in Pforzheim

Eine Frau ist in der Pforzheimer Südweststadt am Montagmittag von einem Exhibitionisten belästigt worden. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Unbekannten.

Wie die Polizei mitteilte, war die Frau gegen 13.30 Uhr zu Fuß im Bereich der Schwarzwaldstraße in der Nähe des Wasserturms in Pforzheim unterwegs. Ein bisher unbekannter Mann fasste sie von hinten unsittlich an. Als sie sich umdrehte, stand hinter ihr ein Mann mit geöffneter Hose und entblößtem Geschlechtsteil.

Laut Personenbeschreibung ist der Mann etwa 35 Jahre alt, 1,80 Meter groß und hat kurze, dunkelbraune Haare und eine normale Statur mit Bauchansatz. Er trug ein einfarbiges hellgrünes T-Shirt und eine blaue Jeans und sprach Deutsch.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich beim Kriminaldauerdienst zu melden.