Fasching in Pforzheim: Die grausame Barbara blieb stumm

Fasching in Pforzheim

Veranstaltungen wären möglich: Lange war nicht klar, ob überhaupt Fasching gefeiert werden kann. Die Corona-Beschränkungen erlaubten bis vor kurzen keine Großveranstaltungen in Hallen. Auch an Umzüge war nicht zu denken. Kurz vor Fasching hat das Land die Regeln gelockert.

Unterschiedliche Reaktionen: Durch den Krieg in der Ukraine ist die Faschingsstimmung schlagartig gekippt. Was ist angesichts der Lage noch angemessen? Die Pforzheimer Narren haben ganz unterschiedlich reagiert. Währen die Pforzheimer Faschingsgesellschaft ihre Online-Veranstaltungen abgesagt hat, haben die Narren in Dillweißenstein sich für eine Feier im kleinen Stil entschieden. psa