Zum zehnten Mal präsentieren WSP und Einzelhändler ein buntes Programm zum verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt. Das wird geboten.

Zum zehnten Mal wird an diesem Sonntag das Goldstadtfieber in Pforzheim grassieren: Rund um den verkaufsoffenen Sonntag ist nämlich wieder jede Menge geboten. Gemeinsam mit dem städtischen Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim (WSP) laden die innerstädtischen Einzelhändler zu einem abwechslungsreichen Erlebnistag in die Pforzheimer City ein.

Wer dazu mit dem Auto anreisen will: Im Parkhaus der Schlössle-Galerie kann das eigene Fahrzeug zwischen 12 und 18 Uhr kostenfrei abgestellt werden. „Auch zur zehnten Auflage des Goldstadtfiebers erwarten wir zahlreiche Besucherinnen und Besucher, die durch die Pforzheimer Innenstadt flanieren, sich durch die Aktionsflächen und Infostände angesprochen fühlen und in den vielfältigen Sortimenten des Einzelhandels Neues entdecken und auch kaufen“, verspricht WSP-Direktor Oliver Reitz.

Damit der Bummel zum besonderen Erlebnis werden kann, ist den ganzen Nachmittag über Live-Musik auf dem Leopoldplatz geboten. Das Bühnenprogramm wird von der Musikerinitiative Pforzheim und Enzkreis (Mipf) mitgestaltet.

Bands aus der Region sorgen für musikalische Unterhaltung

Die Besucher wird dabei ein „sehr abwechslungsreiches Programm mit Bands aus der Region, die schon mehrfach in Pforzheim gespielt haben“ erwarten, verspricht Jörg Schneider von der Mipf. „Wir haben sehr gute und unterhaltsame Coverbands, die mit Akustikbesetzung bekannte Lieder gut rüberbringen werden.“

Dazu zählen Melodic Music, die kurz nach der offiziellen Eröffnung um 13 Uhr mit einem Mix aus neuen Songs und Oldies in den Nachmittag starten werden. Touch Wood übernehmen um 14.30 Uhr, Rock Brigade ab 16.30 Uhr. An verschiedenen Stellen der Innenstadt ist zudem ein vielseitiges Rahmenprogramm geboten.

Das Kulturhaus Osterfeld beispielsweise präsentiert sein aktuelles Programm in der Westlichen Karl-Friedrich-Straße 4, am Marktplatz steht das Erlebnis-Rad der Tourist-Information und eine 4,50 Meter hohe Stelzenfigur in goldglänzendem Gewand soll nicht nur Kinderaugen zum Leuchten bringen.

Antiquitätenausstellung in der Bahnhofstraße

Wer es jazzig liebt, sollte um 17 Uhr in der Schloßkirche vorbeischauen. Dort laden Pfarrerin Heike Reisner-Baral und die Penthouse-Jazzband zum Jazzvesper ein. Der Eintritt ist frei. In der Bahnhofstraße wiederum werden hochwertige Sammlerstücke und Unikate bei der Antiquitätenausstellung gezeigt, während sich in den Schmuckwelten die ganze Mineralien-Vielfalt im Atrium des Turmquartiers zeigt.

Ein beeindruckendes Fotomotiv auch die „goldene Flotte“ mit „Goldliner-Bus“ und „Gold-Porsche“. Sie stehen vor dem Industriehaus am Leopoldplatz. Platz nehmen dürfen die Besucher aber auch vor der Kamera, zumindest wenn sie sich Fotograf Sebastian Seibel als Model mit goldenem Gesicht zur Verfügung stellen wollen. Eine halbe Stunde Zeit sollte man dafür einplanen und vor allem keine Scheu vor Farbe im Gesicht haben.

An die Kinder haben die Organisatoren beim WSP natürlich ebenso gedacht. Auf sie warten Karussell und Rollenrutsche auf dem Marktplatz. Und am am Leopoldplatz gibt es jeweils um 14, 15 und 16 Uhr einen Workshop zum Thema „Makramee-Armband“.