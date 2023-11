In Pforzheim beginnt am Donnerstag der Brötzinger Martinimarkt

Im Pforzheimer Stadtteil Brötzingen wird schon fleißig aufgebaut: Am Donnerstag, 9. November, beginnt dort der Martinimarkt. Gefeiert wird bis einschließlich Montag, 13. November. Es ist inzwischen die elfte Auflage.

Ursprünglich als kleiner Stadtteil-Weihnachtsmarkt geplant, hat sich der Martinimarkt als Familienfest etabliert und ist mit dem Frühlingsfest das größte Stadtteilfest. Mehr als 30 Schausteller und Marktbeschicker werden erwartet.

Vom Autoscooter bis zum Entenangeln: Spaß für die ganze Familie

Neben der Familienachterbahn gibt es einen Auto-Scooter und das Fahrgeschäft „Hupferl“. Die jungen Besucher können sich auf drei Kinderfahrgeschäften vergnügen. Zudem gibt es drei Spielgeräte. Ein Schießstand und Entenangeln ergänzen das Angebot.

Auch die Gastronomie kommt nicht zu kurz: Das kulinarische Angebot reicht von Schwenkbraten über Schnitzel und Wurst bis zu Pommes, Langos und Süßwaren. Es öffnet außerdem der erste Glühweinstand Pforzheims.

Wenn Markt-Organisator Jörg Augenstein, Stadtrat und bekennender Brötzinger, auf die Wetterprognose schaut, dann ist der Glühweinstand auch wichtig. Immerhin wird es keinen Schnee geben, tröstet sich Augenstein.

Martinimarkt in Pforzheim-Brötzingen: Organisator Jörg Augenstein ist stolz auf das Musikprogramm

Stolz ist Augenstein, wieder einmal ein abwechslungsreiches Musikprogramm auf der Bühne präsentieren zu können. Nach der offiziellen Eröffnung um 18 Uhr am Donnerstag, mit Fassanstich durch Oberbürgermeister Peter Boch (CDU), nehmen ab 19 Uhr die „Funcoustic Unplugged Groove“ für drei Stunden das Publikum mit, auf eine Zeitreise durch 50 Jahre Rock- und Popgeschichte.

Ähnlich geht es am Freitagabend weiter mit der Pforzheimer Band „Blue Cats“. Das musikalische Samstagprogramm eröffnet um 16 Uhr der 22-jährige Pforzheimer Jonas Gavriil, der als „eine der aufregendsten Entdeckungen der Singer-Songwriter-Szene“ beworben wird. Um 19 Uhr gibt es mit „6th Element“ Oldies, Hits der 90er Jahre und aktuelle Chart-Hits.

Der Sonntag gehört dem deutschen Schlager und dem bekannten Moderator Thomas Brockmann. Ab 14.45 Uhr sind im Halbstundentakt Künstler zu erleben, die allesamt durch TV und Radio bekannt sind: Steffen Sturm, Simon Wild, Daisiana, Splendid Dance Studio, Jörg Augenstein, Damiano Maiolini und Prince Damien ab 18.45 Uhr.

Am Sonntag öffnen zudem die Geschäfte in der Brötzinger Fußgängerzone. Den Abschluss des Martinimarktes bildet am Montag der große Familientag mit vergünstigten Preisen, aber ohne Musikprogramm.

Durch Gema-Gebühren sind pro Tag knapp 1.000 Euro fällig und diese Kosten können nur durch zahlreiche Sponsoren aufgefangen werden, berichtet Augenstein. Überhaupt sind die Brötzinger Veranstaltungen nur Dank großes ehrenamtlichen Engagements möglich, sagt Augenstein. Der Martinimarkt zeige einmal wieder, dass Brötzingen ein ganz besonderer Stadtteil ist. Hier kämpften die Anwohner mit den gleichen Problemen wie die Innenstadt, so Augenstein, aber dank bürgerlichen Zusammenhalts organisieren die Brötzinger immer wieder tolle Aktionen – wie jetzt den Martinimarkt.