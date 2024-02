Die Klingel-Gruppe hat die Marke Meyermode mit Wirkung zum 15. Februar an die Popken Fashion Group verkauft. Das teilte die zuständige Pressestelle am Mittwoch mit. Damit seien innerhalb weniger Monate alle Klingel-Vertriebsmarken verkauft, wie der Klingel-Geschäftsführer und Pluta-Sanierungsexperte Marcus Katholing erklärt.

Für die K-Mail Order GmbH & Co. KG ist es der dritte Verkauf an die Popken Fashion Group. Auch die Marken Miamoda und Happy size gingen an das Unternehmen. Der Gläubiger-Ausschuss habe dem Verkauf einstimmig zugestimmt, heißt es in der Mitteilung.

Popken hat bereits zwei Klingel-Marken gekauft

Die Popken Fashion Group erwirbt die Modemarke sowie den dazugehörigen Warenbestand und die Domain des Plus-Size-Modeanbieters. Mit der Übernahme von Meyermode, Miamoda und Happy size baut das Familienunternehmen sein Angebot weiter aus. Meyermode steht für bequeme Damenmode in großen Größen. Klingel-Geschäftsführer und Pluta-Sanierungsexperte Marcus Katholing freut sich über den Verkauf: „Die Zusammenarbeit mit der Popken Fashion Group verlief reibungslos und wir freuen uns, dass der erfahrene Investor nun auch Meyermode übernommen hat.“

Modeunternehmen konzentriert sich auf Plus-Size-Mode

Das international agierende Modeunternehmen Popken Fashion Group ist im niedersächsischen Rastede beheimatet und konzentriert sich auf Plus-Size-Mode. Die Kollektionen der vier Marken Ulla Popken, Laurasøn, Studio Untold und JP1880 werden über Online-Shops und eigene Filialen in mehr als 30 Ländern vertrieben.

Die K-Mail Order GmbH & Co. KG, die Hauptgesellschaft der Klingel-Gruppe mit Sitz in Pforzheim, befindet sich seit Mai 2023 in einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Unterstützt wird das Unternehmen in dem Verfahren von der Restrukturierungsgesellschaft Pluta.

Der operative Geschäftsbetrieb des Multichannel-Distanzhändlers wurde Ende Januar 2024 eingestellt. Die Klingel-Gruppe verkauft keine Produkte mehr und kümmert sich derzeit um die Abwicklung von Retouren und After-Sales-Serviceanfragen sowie den Verkauf des sonstigen Anlagevermögens.