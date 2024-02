Klingel aus Pforzheim verkauft Gesundheitsmarke „Wellsana“ an Göde

Die Klingel-Gruppe vermeldet den nächsten Markenverkauf. Dies teilen das Unternehmen und die damit verbundene Saniererfirma Pluta mit.

Ein Unternehmen der Göde-Gruppe erwirbt die Gesundheitsmarke „Wellsana“ sowie die Domain und das Warenlager mit Wirkung noch zum Donnerstag, 1. Februar 2024.

Die Transaktion wurde vom Gläubigerausschuss einstimmig genehmigt.

Klingel in Pforzheim: Wellness-Marke „Wellsana“ geht an Göde-Gruppe

„Wellsana“ war für Klingel der Online-Shop für Gesundheitsprodukte. Kunden und Kundinnen fanden dort Produkte und Informationen rund um die Themen Gesundheit, Fitness, Wohlbefinden und Mobilität. Die Marke mit Fokus auf die Generation 50 plus gehörte laut Klingel seit 2001 zur Gruppe und war in Deutschland, Österreich, Schweiz und Niederlande aktiv.

Die K-Mail Order GmbH & Co. KG hat zuvor bereits die Schmuckmarke „Diemer“ an die international tätige Göde-Gruppe veräußert. Die Unternehmensgruppe ist mit ihrer Marke „Bayerisches Münzkontor“ nicht nur einer der führenden Spezialversandhändler für Sammlerartikel von Münzen und Medaillen, sondern hat auch seit über zehn Jahren mit der Marke AuraNatura einen stark wachsenden Gesundheitsbereich in der Unternehmensgruppe aufgebaut.

Die letzten Markenverkäufe der Klingel-Gruppe befinden sich auf der Zielgeraden. Marcus Katholing

Klingel-Geschäftsführer

Klingel-Geschäftsführer und Pluta-Sanierungsexperte Marcus Katholing sagt: „Die letzten Markenverkäufe der Klingel-Gruppe befinden sich auf der Zielgeraden. Mit der Transaktion ist uns der zweite Markenverkauf an die Göde-Gruppe gelungen. Die Verhandlungen waren erneut sehr vertrauensvoll.“

Klingel-Geschäftsführer Cord Henrik Schmidt ergänzt: „Wir führen derzeit Gespräche mit Interessenten für die weiteren Marken. Wir sind zuversichtlich, dass uns kurzfristig noch Transaktionen gelingen.“

Göde-Gruppe möchte sich breiter aufstellen

Michael Göde, Eigentümer der Göde-Gruppe, erklärt: „Wir sind mit unseren Gesundheitsmarken AuraNatura und Fermentura bereits stark im Markt vertreten. Mit dem Erwerb der Gesundheitsmarke Wellsana möchten wir uns jedoch noch breiter aufstellen und unser Unternehmen in dem Gesundheitssegment weiter auf ein starkes Wachstum ausrichten.“

Nachrichten via WhatsApp Sie möchten schnell und unkompliziert über das Wichtigste in der Region und vom KSC informiert werden? Dann sind unsere kostenlosen BNN-WhatsApp-Kanäle genau das Richtige für Sie. Hier geht es direkt zum Nachrichten-Kanal der BNN, hier geht es zum KSC-Kanal der BNN.

Die K-Mail Order GmbH & Co. KG, die Hauptgesellschaft der Klingel-Gruppe mit Sitz in Pforzheim, befindet sich seit Mai 2023 in einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung.

Unterstützt wird der Multichannel-Distanzhändler im Verfahren von der Restrukturierungsgesellschaft Pluta. Sachwalter ist Rechtsanwalt Martin Mucha von der überregional tätigen Kanzlei Grub Brugger.