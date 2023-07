Weltmusik, poetische Lieder und ein vielfältiges Rahmenprogramm – das gibt es beim Open Air Sommersprossen 2023. Das Festival wird drei Tage lang Sommerfeeling in den Innenhof des Pforzheimer Kulturhauses Osterfeld zaubern. Auf dem Programm stehen Tanz- und Mitmachkonzerte für die ganze Familie. Auf die Besucherinnen und Besucher warten zudem ganz besondere Angebote.

Die diesjährige Auflage des Sommersprossen-Festivals lockt vom 28. bis 30. Juli mit einem multikulturellen Angebot mit Mehrwert. Die Veranstalter des Open-Air-Festivals verbinden Spaß und Kultur mit dem Thema Klimaschutz.

Das Sommersprossen-Festival hat an jedem Tag einen eigenen Schwerpunkt

Jeder der drei Festivaltage hat einen eigenen Schwerpunkt. Osterfeld-Geschäftsführer Paul Taube und PR-Beauftragte Christine Samstag gaben zum Festival-Countdown noch einmal eine aktuelle Programmvorschau.

Mit Konstantin Wecker eröffnet am 28. Juli um 20 Uhr einer der ganz Großen der deutschen Liedermacherszene das Festival. Wecker tritt mit seiner Band an diesem Freitag im Rahmen der Jubiläumstournee zu seinem 75. Geburtstag auf.

Er ist ein Künstler mit Haltung und hat noch immer viel zu sagen. Paul Taube

Geschäftsführer Kulturhaus Osterfeld

Seine Texte stecken nach wie vor voller Leidenschaft, Hoffnung und Poesie und berühren sein Publikum seit mehr als fünf Jahrzehnten. „Er ist ein Künstler mit Haltung und hat noch immer viel zu sagen“, so Taube.

Am Samstag verbreiten vier Bands bei der „Fiesta Loca Osterfeld“ tropische Partystimmung. Los geht es um 16 Uhr mit den Pforzheimer Urgesteinen Escola de Samba. Salsa mit Feuer zelebrieren danach Cubanaché aus Berlin. Die international besetzte Band Rumba De Bodas setzt auf Latin-Sound moderner Prägung.

Den Schlusspunkt setzen Newen Afrobeat aus Chile. Die zwölfköpfige Band will bis 23 Uhr die Stimmung noch einmal richtig zum Kochen bringen. An diesem Tag sollen außerdem ein Cocktailstand und südamerikanische Speisen das Urlaubsfeeling perfekt machen.

Beim Klima-Konzert gibt es Infostände und Kinderprogramm

Beim Klima-Konzert am Sonntag ab 15 Uhr lautet das Motto „Open mind für ein besseres Klima“. Weil Klimaschutz ein globales Thema ist, gibt es ein Weltmusik-Festival mit der spanisch-ivorischen Band Tribubu, der Cris Cosmo Band und Daiana Lou. Den Höhepunkt bilden Jamaram meets Jahcoustix. Mit Afrobeat, HipHop, Urban Grooves und ihrer energiegeladenen Show beenden sie das Festival.

Zahlreiche Infostände zum Thema Klimaschutz und ein Kinderprogramm ergänzen das Angebot. Wer per Fahrrad kommt oder die Mitgliedschaft in einer Naturschutzorganisation vorweisen kann, erhält am Sonntag einen Verzehrgutschein in Höhe von fünf Euro.

Am Samstag und Sonntag ist das Sitzplatzangebot eingeschränkt. Für diese beiden Tage sind Familientickets erhältlich. Karten gibt es im Kulturhaus Osterfeld und online sowie an den bekannten Vorverkaufsstellen.

Die Veranstalter bieten über mehrere soziale Einrichtungen ein begrenztes Gratis-Ticketkontingent für wirtschaftlich Benachteiligte. Interessierte sollten sich in diesem Fall an die sie betreuende Einrichtung wenden.