An diesem Freitag war Bewerbungsschluss für den Posten der Geschäftsführung am Kulturhaus Osterfeld. Bart Dewijze ist nicht unter den insgesamt acht Kandidatinnen und Kandidaten.

Insgesamt acht Personen haben sich um die Stelle der hauptamtlichen Geschäftsführung im Pforzheimer Kulturhaus Osterfeld beworben. Bart Dewijze ist nicht unter den Kandidaten. Der bisherige künstlerische Leiter wird das soziokulturelle Zentrum im Mai verlassen.

Vor einigen Wochen wollte sich Dewijze noch nicht über seine Zukunft bei dem Kulturträger äußern. Am Freitag nun, dem Tag, an dem die Bewerbungsfrist endete, teilte er dieser Redaktion mit, die Entscheidung gemeinsam mit dem Vorstand des Kulturhaus-Vereins getroffen zu haben.

„Was meinen Job angeht, fließt viel Herzblut hinein und solch eine Stelle ist mit exorbitant viel Zeit und Arbeit verbunden, da ist es wichtig, dass ich zu 100 Prozent dahinter stehe“, ließ Dewijze wissen, dass die Stelle wohl doch nicht das Richtige für ihn ist.

Oder anders herum, dass er wohl nicht der Richtige für ein Anforderungsprofil ist, das sich im Lauf der Jahrzehnte stark verändert hat und künftig ein ganzes Spektrum zusätzlicher Aufgaben abdecken soll. Der studierte Belgier hat einen Schwerpunkt im Bereich Kultur und Freizeit und war bis Ende 2020 Leiter des Pforzheimer Hauses der Jugend.

Fokus liegt auf betriebswirtschaftlicher Verantwortung

Die Arbeit der Geschäftsführung im Kulturhaus Osterfeld fokussiere sich künftig „auf die betriebswirtschaftliche Verantwortung im Haus“, heißt es in einer Pressemitteilung, die der Vorstand, bestehend aus Melanie Denner, Alexander Weber, Barbara Gerstenäcker, Markus Chu, am Nachmittag veröffentlichte.

Das Kulturhaus Osterfeld wurde seit seinem fast 30-jährigen Bestehen mehrheitlich von Ehrenamtlichen organisiert. Um das soziokulturelle Zentrum auf eine zukunftsfähige Basis zu stellen, soll die Trägerstruktur professionalisiert und in die Rechtsform einer gemeinnützigen GmbH überführt werden.

Im Zuge der vor Monaten gestarteten Umstrukturierung wurde die Geschäftsführung ins Hauptamt verlagert. Somit sei auch die Leitungsebene des Hauses weiterentwickelt worden, heißt es weiter in der Mitteilung. Die Stelle des Leiters falle weg und werde durch eine Geschäftsführung ersetzt.

Ich fühlte mich persönlich nicht ganz wohl. Bart Dewijze, Leiter Kulturhaus Osterfeld

„Ich fühlte mich persönlich nicht ganz wohl“, räumte Dewijze ein. Ihm gehe es vor allem darum, kreative Impulse zu geben und gemeinsam mit Menschen Kreativität und Kultur umzusetzen. Daher seien ihm selbst Zweifel gekommen. „Es ist ein bisschen wie eine Beziehung, mit Höhen und Tiefen“, beschreibt Dewijze seine Zeit beim Kulturhaus Osterfeld, die Ende Mai nach knapp zweieinhalb Jahren bereits wieder zu Ende sein wird.

Er sagt aber auch: „Wenn das Vertrauen nicht immer da ist, ist es okay, getrennte Wege zu gehen. Aber eine Trennung ist immer traurig.“

Dewijze will sich künftig zusammen mit seiner Frau selbstständig machen, mit dem Wohnort Enzberg als Ausgangsbasis, um weiter kreativ und kulturell tätig zu sein. Beim Kulturhaus Osterfeld möchte er gerne einige Projekte, etwa den „Plattenklatsch“, eine Reihe für Musikliebhaber, weiter begleiten, „wenn es gewünscht wird“.

Die Bewerberinnen und Bewerber im Alter zwischen 30 und 60 Jahren kommen laut Vorstandsmitglied Denner aus ganz Deutschland. Drei seien nun in der engeren Auswahl. „Sie bringen die Qualifikationen mit, die wir uns vorgestellt haben“, erläuterte Vorstandsmitglied Denner der Redaktion. Dazu gehörten etwa Erfahrungen sowohl in Leitungspositionen als auch in der Kulturszene.

Möglichst bald soll neue Leitung präsentiert werden

Ziel sei, diejenige oder denjenigen möglichst bald präsentieren zu können. „Wenn das geklärt ist, bringt das natürlich Ruhe ins Team.“ Zusätzlich zur Geschäftsführung sucht das Kulturhaus Osterfeld auch eine Leitung Finanzen. „Hier sieht es sehr gut aus“, deutete Denner an, dass die Nachfolge für den scheidenden Erich Poschadel bald feststehen könnte.