Ladendieb in Pforzheim versucht zu flüchten und verletzt Mitarbeiterin

Ein 21 Jahre alter Mann hat am Mittwochmorgen in Pforzheim versucht Kleidung im Wert von knapp 100 Euro zu stehlen. Laut Angaben der Polizei betrat der Mann gegen 10 Uhr das Geschäft in der Innenstadt und steckte sich die Waren in einer Umkleidekabine unter seine Jacke.

Als ihn eine Mitarbeiterin des Marktes darauf ansprach, stieß sie der 21-Jährige zur Seite und rannte aus dem Ladengeschäft. Hinzugekommene Passanten stoppten den Mann und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.