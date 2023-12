Mensch stirbt bei Lkw-Unfall auf A8 bei Pforzheim – lange Staus

Auf der A8 bei Pforzheim-West hat es am Dienstagnachmittag einen Unfall mit vier Lastwagen gegeben. Für eine Person kam jede Hilfe zu spät.

Schwarzer Dienstag auf der Autobahn 8 bei Pforzheim. Am Nachmittag ereignete sich ein Unfall mit vier Lastwagen. Für eine Person endete er tödlich.

Nach ersten Informationen der Polizei wurden bei dem Zusammenstoß zwei Menschen eingeklemmt. Für eine Person kam jede Hilfe zu spät. Die Polizei bestätigte unserer Redaktion einen Toten.

Ein anderer eingeklemmter Fahrer soll schwer verletzt worden sein. Zwei andere Fahrer kamen mit dem Schrecken davon.

Unfall direkt auf Höhe der A8-Anschlussstelle Pforzheim-West

Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Stuttgart um 14.53 Uhr direkt auf Höhe der Anschlussstelle Pforzheim-West, zwischen der Abfahrt und der Auffahrt. Die A8 in Richtung Karlsruhe ist an der Stelle gesperrt.

Der Verkehr wird an der Ausfahrt Pforzheim-West ausgeleitet und wenige Meter weiter an der Auffahrt wieder aufgeleitet. Damit ist keine weiträumige Umfahrung nötig, es bilden sich dennoch lange Staus. Der ADAC rechnet mit mindestens einer Stunde Zeitverlust für Verkehrsteilnehmer.

Die Unfallursache ist noch unklar. Ein Sachverständiger wurde angefordert. Feuerwehr und Rettungsdienst sind im Einsatz, ebenso wie ein Rettungshubschrauber.

Zur selben Zeit ist die Autobahn in der Gegenrichtung zwischen Heimsheim und Pforzheim noch immer gesperrt. Dort war am Vormittag ein Tiertransporter umgekippt.

Nachrichten via WhatsApp Sie möchten schnell und unkompliziert über das Wichtigste in der Region und vom KSC informiert werden? Dann sind unsere kostenlosen BNN-WhatsApp-Kanäle genau das Richtige für Sie. Hier geht es direkt zum Nachrichten-Kanal der BNN, hier geht es zum KSC-Kanal der BNN.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 16.03 Uhr]