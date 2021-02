29-jähriger Tatverdächtiger

Nach Feuer in Pforzheimer Wohnung: Mutmaßlicher Brandstifter in Psychiatrie untergebracht

Ein 29-jähriger Mann wird verdächtigt, den Wohnungsbrand in der Pforzheimer Pflügerstraße gelegt zu haben. Am Mittwoch wurde der mutmaßliche Brandstifter dem Haftrichter vorgeführt – und in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.