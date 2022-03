Die Pandemie ließ zweimal in Folge die „Winterträume“ zerplatzen. Jetzt feiert das Pforzheimer Varietétheater im Kulturhaus Osterfeld sein Frühlingserwachen mit einem ganz besonderen „Blütenzauber“.

Varietétheater in Pforzheim

Frühlingserwachen nach der Corona-Starre: Das Kulturhaus Osterfeld hat eine Perlenkette des Varietétheaters geknüpft und will damit ab Karsamstag auf der Pforzheimer Kleinkunstbühne einen „Blütenzauber“ entfachen. Von 16. bis 23. April soll es 13 Aufführungen geben.

„Winterträume“ werden zum „Blütenzauber“

Weil hohe Infektionszahlen am Jahresende die „Winterträume“ erneut platzen ließen, entschlossen sich die Macher um Regisseurin Katinka Rabenseifner, das über die Region hinaus bekannte „Varieté zwischen den Jahren“ als „Varieté zum Frühlingserwachen“ auf die Osterferien zu verlegen. Die „Winterträume“ sind zum „Blütenzauber“ geworden.

„Wir werden kein Winterwunderland kreieren“, sagt Rabenseifner zu dem Programm, das sie im Kern zwar schon im Herbst geplant hat. Und es werden auch fast alle für die „Winterträume“ gebuchten Akteure dabei sein. Jedoch gibt es einzelne Änderungen und der rote Faden, der sich durch die Shows zieht, wird der Jahreszeit angepasst.

Moderator Sammy Tavalis stellt die Acts vor

Eine zentrale Rolle in dem Spektakel aus Akrobatik, Ästhetik und kunstvoll eingestreuten Comedy-Elementen kommt einem „Urgestein“ der Varietébühne zu: Moderator Sammy Tavalis gilt als komödiantisch begabter Conférencier mit ausgeprägtem Sinn für Slapstick und großer Wandlungsfähigkeit.

Er präsentiert nicht nur die einzelnen Akteure auf der Bühne, er bezieht sie auch in seine eigenen Nummern ein und bildet schlussendlich die Klammer, die das große Ganze zusammenhält. Mit ihm wird Rabenseifner noch die Abfolge der Acts abstimmen.

Akrobatik zwischen Himmel und Erde

Mit tänzerischer Akrobatik wird Malina Kraft am Schlappseil zwischen Himmel und Erde wandeln. Rostyslav Hubaydulin zeigt seine Handstand-Kunst mal kraftvoll, mal mit Comedy-Elementen. Aime Morales inszeniert und spielt eine Pantomimenrolle im Cyr Wheel. Anouk Blais tritt mit einer Solo-Nummer am Luftring auf. Sie war ursprünglich als Part des Duos Elle et Lui eingeplant.

Die Luftakrobatin Bianca Capri präsentiert einen ästhetischen und sich im Tempo steigernden Act am Vertikalseil. Mit rotierenden, hüpfenden und springenden Kegeln kommt Diabolospieler Mr. Wow daher und will dem Publikum zeigen, dass sein Künstlername durchaus Programm ist.

Andere Akteurin, gleiche Nummer

Eine andere Frau steckt hinter der gleichen Nummer, wenn LiLi Chao Rigolo anstelle von Marula Rigolo bei ihrem Auftritt den Zuschauern „einige Momente fragilen Glücks“ bescheren will, wie Regisseuerin und Programmleitern Rabenseifner andeutet, was sich hinter dem poetisch klingenden Titel „Sanddorn Balance“ verbergen könnte. „Sie kommen aus einem Team und spielen alle diesen Act, aber sie interpretieren ihn unterschiedlich.“

Ganz neu im Programm und damit noch nicht einmal in den bereits ausliegenden Flyern des Varietétheaters aufgeführt ist das Duo Charisma. Seine Spezialität ist die Hand-auf-Hand-Akrobatik. Damit ersetzen die beiden das ursprünglich angekündigte Duo Vilja, das Rabenseifner kurzfristig aus dem Vertrag entließ, um ihm nach zweijähriger Corona-Pause die Chance auf eine mehrmonatige Verpflichtung nicht zu verbauen.

Und wie sich manchmal unverhofft eines zum anderen fügt, zeigt sich daran, dass der weibliche Part vom Duo Charisma bereits mit einer Solo-Nummer Teil des „Blütenzaubers“ ist: Die Schlappseil-Artistin Malina Kraft.

Auszubildender bastelt am roten Faden mit

Wie der rote Faden aussehen könnte, verrät Rabenseifner im Vorfeld grundsätzlich nicht. Doch steht fest, dass Auszubildender Paul Kamradek sein technisches Können einbringt bei einer Projektion, die im Hintergrund der Bühne aufscheinen wird. „Er hat was tolles gemacht.“

Das Varietétheater, das wieder von den Badischen Neuesten Nachrichten und dem Pforzheimer Kurier präsentiert wird, stellt für das Kulturhaus Osterfeld seit vielen Jahren das Herzstück im Veranstaltungsprogramm dar. Die Eigenproduktion schweißt das Team zusammen. „Es ist mit viel Zeit verbunden, macht aber großen Spaß“, sagt Rabenseifner, die sich freut, wieder einmal Regie führen zu können.

Vor der Corona-Zäsur gab es von Jahr zu Jahr mehr Aufführungen – aufgrund der immer größeren Nachfrage. Nach jetzigen Vorgaben dürfen 60 Prozent der Sitzplätze im Großen Saal besetzt sein. „Da ist noch viel Luft nach oben“, erklärt sie in der Hoffnung, dass der Vorverkauf noch anzieht und nicht alle kurzfristig an der Abendkasse eine Karte erwerben.