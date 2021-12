Am Samstag hätten die „Winterträume“ im Pforzheimer Kulturhaus Osterfeld Premiere gehabt. Anfang der Woche sagten die Verantwortlichen ab. Aber Varieté-Fans können sich freuen: An Ostern beginnt der „Blütenzauber“ – mit fast der gleichen Besetzung.

Jetzt hat das Kind einen Namen: Die auf Ostern verschobenen „Winterträume“ werden zum „Blütenzauber“ und an diesem Freitag, 10 Uhr, beginnt im Kulturhaus Osterfeld der Kartenverkauf.

„Blütenzauber – Varieté zum Frühlingserwachen“ heißt die Show-Reihe, die Regisseurin und Programmleiterin Katinka Rabenseifner dem Publikum als Ersatz für die ausgefallene Traditionsveranstaltung zwischen den Jahren präsentiert.

Premiere ist am Karsamstag, 16. April. „Wir gehen mit 13 Shows ins Rennen und spielen bis 23. April.“ Sollten die Vorführungen ausverkauft sein, würde Rabenseifner weitere Termine am Nachmittag einschieben.

Erneute Absage der „Winterträume“ in Pforzheim traf die Künstler hart

Anfang der Woche informierten die Verantwortlichen im Kulturhaus über die Absage der „Winterträume“, die an diesem Samstag Premiere gehabt hätten. „Es ist uns sehr schwer gefallen“, sagte Leiter Bart Dewijze. Im Online-Pressegespräch beschrieb er die große Bedeutung des Varietés – fürs Publikum wie fürs Kulturhaus. „Es ist unser Herzstück seit vielen Jahren, und es schweißt uns zusammen.“

Umso schmerzhafter sei die erneute Absage gewesen. Besonders hart traf diese die Künstler, fast alle waren schon fürs Vorjahresprogramm gesetzt gewesen. „Wir hätten ihnen wieder für null absagen müssen“, erklärte Rabenseifner. Nun hofft sie, ihnen mithilfe verschiedener Fördertöpfe von Bund und Land wenigstens eine Ausgleichsgage ermöglichen zu können.

Fast alle gebuchten Varieté-Stars sind an Ostern an Bord

Freuen dürften sich also auch die Varietékünstler auf das Frühlingserwachen in Pforzheim nach der zweiten Corona-Winterstarre in Folge. Fast alle werden beim „Blütenzauber“ an Bord sein, darunter Moderator Sammy Tavalis, Jongleur Mr. Wow und Cyr-Wheel-Artist Aime Morales. Anstatt Marula Rigolo kommt Miyoko Shida Rigolo mit dem gleichen Act „Sanddorn Balance“, Anouk Blais, vom Duo Elle et Lui, tritt Solo mit Luftring auf.

Die positiven Reaktionen von Zuschauern bei der Ticketrückgabe stimmen Rabenseifner hoffnungsfroh. „Viele haben sich direkt nach dem Oster-Varieté erkundigt.“ Es gibt wie gewohnt Platzkarten, jedoch statt bislang vier Preiskategorien nur eine. Laut aktuellen Corona-Vorgaben darf nur die Hälfte der Plätze besetzt werden, so dass erst einmal mit einer Kartenobergrenze von 188 pro Veranstaltung geplant wird.

Rabenseifner wies nochmals daraufhin, dass man die „Winterträume“ auch mit halbierter Zuschauerzahl veranstaltet hätte, trotz eines hohen Defizits. „Die Sicherheit des Publikums hätten wir herstellen können“, nicht aber für den internationalen Cast und die eigenen Leute hinter der Bühne. Sie alle hätten über Wochen auf engstem Raum zusammen gearbeitet.

Es wäre ein finanzieller Kraftakt gewesen. Alexander Weber, Trägerverein

„Es wäre ein finanzieller Kraftakt gewesen“, sagte Alexander Weber vom Trägerverein. 50 Prozent der Plätze hätte man unbedingt auslasten müssen. Aber auch beim Ticketverkauf fürs Varieté zeigte sich die derzeit übliche Zurückhaltung der Besucher. Wie stark der Ausfall des Publikumsmagneten das Haus trifft, wird sich nach Webers Einschätzung im Frühjahr herausstellen, wenn klar ist, was aus den diversen Fördertöpfen zusammenkommt.

Kulturhäppchen in den Weihnachtsferien und zwei Impftermine

Dem Publikum will das Kulturhaus in den Weihnachtsferien nun Kulturhäppchen bieten: In Absprache mit dem Restaurant Comedia und mit finanzieller Unterstützung des Fördervereins gibt es an zehn Abenden ein Kulturdinner, bei dem regionale Künstler unterhalten werden mit Zauberei, Musik oder Lesungen.

Bei einem Format mit dem Titel „Märchen von Herz zu Herz“ sind Prominente oder Menschen aus verschiedenen Ländern eingeladen, Märchen zu erzählen. Die circa fünfminütigen Beiträge werden gefilmt und online gestellt, die Aktion soll einem guten Zweck dienen.

Außerdem wird im Kulturhaus am 27. und 29. Dezember, jeweils von 10 bis 16.30 Uhr, nach Online-Anmeldung unter www.kulturhaus-osterfeld.de gegen das Coronavirus geimpft.