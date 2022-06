Die Pforzheimer Mess zeigt sich zum Auftakt von ihrer besten Seite

Schausteller und Besucher haben zum Neustart nach der Pandemiepause Spaß auf dem Messplatz. Marktmeister Marc Pfrommer ist guter Dinge, dass es in den nächsten Tagen genau so weitergehen wird.

Das gute Gefühl, ganz unbeschwert die Pforzheimer Mess besuchen zu können, ist an diesem Wochenende zurückgekehrt. Nach den zuletzt nur kleinen Messen in der Innenstadt herrscht seit Freitag endlich wieder Leben auf dem Messplatz.

„Heidi, Heidi, deine Welt sind die Berge“, schallt es aus den Boxen der alpin gestalteten Achterbahn. Die Menschen gehen entspannt und sichtlich gut gelaunt vorbei, bleiben auch mal an den Fahrgeschäften stehen, um zuzuschauen oder gleich selbst einzusteigen.

Kinder haben Zuckerwatte in der Hand, die sie sich schmecken lassen, während sich manch Mutiger zu „Super Trouper“ (ABBA) ins Kettenkarussell setzt, das in 80 Metern Höhe eine grandiose Aussicht über die Stadt ermöglicht – jedenfalls, sofern man keine Höhenangst hat.

Direkt nebenan nutzen andere Mutige den Direktflug im Propeller, setzen sich weiter hinten in den fliegenden Teppich oder genießen den sanften Grusel in der Geisterbahn.

Marktmeister der Pforzheimer Mess kann nach der Corona-Pause aufatmen

Die neue Leichtigkeit tut nicht nur den Besuchern, sondern auch den Machern sichtlich gut. Ihm sei nach der Eröffnung ein Stein vom Herz gefallen, sagt beispielsweise Marktmeister Marc Pfrommer, als er gesehen habe, wie voll der Messplatz am Freitagabend schon war.

„Das war ein ganz toller Tag“, verrät er. „Du hast die Leute gesehen, wie glücklich sie sind und wie sie sich alle freuen, dass wieder Mess ist“.

Die Stimmung – und so hat nicht nur er es wahrgenommen, sondern auch alle Schausteller, mit denen die Redaktion am Samstag spricht – sei „fast schon euphorisch“ gewesen. „Es ist schön, wenn die Leute an den Betrieben Schlange stehen und du siehst die Schausteller, wie sie wieder lachen können“.

Es ist schön, wenn die Leute an den Betrieben Schlange stehen und du siehst die Schausteller, wie sie wieder lachen können. Marc Pfrommer, Marktmeister

Zumal nach den entbehrungsreichen Jahren einer Pandemie, die schon zum Auftakt der Pforzheimer Mess nur noch wie eine dunkle Erinnerung wirkte; ein Schatten, der unter dem sonnenverwöhnten blauen Himmel schnell verblasst.

„Man hat die zwei Jahre Pause ein bisschen vergessen“, bestätigt Pfrommer diesen Eindruck. Alleine der Freitagabend habe für Vieles entschädigt, was die Pandemie lange nicht mehr erlaubt hatte.

Pforzheimer sind glücklich, wieder auf die Mess gehen zu können

Ähnliche Einschätzungen hört man von den Schaustellern. „Wir sind froh, dass die Leute wieder glücklich sind, Spaß haben können und mit einem Lachen auf die Kirmes kommen“, sagt etwa Carl Hoefnagels vom Fahrgeschäft Aeronaut. „Das ist das Beste, was uns passieren kann und Pforzheim ist ja auch eine schöne Stadt.“

Sie sind deshalb ebenso gerne hierhergekommen, wie Freddy Klimkeit-Agtsch vom Kartoffelglück aus München. Mehrfach führte er an den ersten beiden Tagen kurze Gespräche mit Besuchern und immer war der Tenor der gleiche: „Sie freuen sich auf uns und wir freuen uns auf sie.“

Auch er bekommt dabei zu spüren, wie sehr die Mess vermisst worden ist. „Die Leute wollen uns wieder“, erklärt er und sieht nach dem gelungenen Start zuversichtlich nach vorne: „Wenn es weiter so geht die nächsten Tage, dann sind wir mehr als zufrieden.“

Das ist unser Leben. Wir haben es endlich zurück. Edmund Heinen, Schausteller

Auch Schausteller Edmund Heinen bewertet den Neustart nur positiv: „Alle sind froh“, betont er. Der Platz ist voll, die Leute vergnügen sich. „Das ist unser Leben. Wir haben es endlich zurück.“ Zumal die Resonanz zum Auftakt sogar besser ausfiel, als sie es erwartet haben, ergänzt Friedrich Bügler vom 9D Action Cinema, Schausteller in der fünften Generation. „Ich war ein bisschen skeptisch, aber ich muss sagen. Es war wirklich gut. Es wird sehr gut angenommen.“

Solche und ganz ähnliche Stimmen hat auch Marktleiter Pfrommer von den Schaustellern gehört. „Durch die Bank sind alle glücklich“, fasst er den gelungen Auftakt daher zusammen.

Und genau so, wie das erste Wochenende nun begonnen hat, soll es auch in den nächsten Tagen weitergehen. Die Besucher sollen Spaß haben, sagt er. „Es ist alles angerichtet für eine richtig schöne und erfolgreiche Mess“.