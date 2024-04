Fotos zeigen eine zerborstene Schaufensterscheibe in der Oranierstraße. Die Polizei Pforzheim bestätigt einen Vorfall. Genaueres will sie mit Verweis auf die Staatsanwaltschaft nicht sagen.

Zersplittertes Glas liegt auf dem Boden, der Bereich ist mit rot-weißem Flatterband abgesperrt und ein paar Meter weiter ist eine rote Flüssigkeit auf dem Asphalt. Was ist am späten Mittwochabend in der Oranierstraße in Pforzheim passiert?

Vorfall in der Pforzheimer Oranierstraße: Staatsanwaltschaft ist eingebunden

Die Polizei bestätigt auf Anfrage, dass es einen Vorfall in der Oranierstraße gab. Nachfragen dazu möchte sie am Donnerstagvormittag aber nicht beantworten und verweist auf eine gemeinsame Pressemitteilung mit der Staatsanwaltschaft, die noch folgen soll.

Auf Fotos, die dieser Redaktion vorliegen, sieht man Ermittler mit Taschenlampen, die vor einer zerborstenen Schaufensterscheibe Spuren sichern.