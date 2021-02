Von Abwasser bis Heizkraft

Pforzheim setzt auf städtische Beteiligungen an Unternehmen

Städtische Beteiligungen an Unternehmen und Ausgliederungen in Eigenbetriebe haben Vor- und Nachteile. In Pforzheim hat sich das Modell aber bewährt, viele Positivbeispiele sprechen dafür.