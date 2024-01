Noch bis zum Sonntag, 21. Januar, dreht sich auf der Reisemesse CMT (Touristik-Motor-Caravaning) in den Hallen der Messe Stuttgart alles um Urlaub, Freizeit und Erholung.

Messe-Geschäftsführer Roland Bleinroth betonte bei der Eröffnung, dass mit 1.600 Ausstellern und 1.300 Freizeitfahrzeugen die Messe die perfekte Plattform sei, um sich für den nächsten Urlaub inspirieren zu lassen.

Hotels aus der Region legen beeindruckenden Auftritt bei CMT hin

Reisen innerhalb des „Ländles“ erfreuen sich einer großen Beliebtheit. Dies bestätigten auch René Skiba, Geschäftsführer von Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald aus Bad Liebenzell und Wolfgang Scheidtweiler, Geschäftsführer der Hotels der „Privat Hotel Collection“.

Bei der Messepremiere auf der CMT sind die Pforzheimer Hotelbetriebe Parkhotel Pforzheim, die Villa „Trautz“ sowie der Gasometer erstmals mit einem eigenen Stand – der auch weitere Hotels der Gruppe „Privat Hotel Collection“ miteinschließt – vertreten.

Der Messestand in Halle 6, gegenüber dem Messe-Kooperationsstand der Goldstadt mit dem Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing (WSP) sowie dem Nördlichen Schwarzwald und der Stadt Karlsruhe ist nach Aussage von Scheidtweiler eine „heiße Kiste“. Der 60 Quadratmeter große Messestand ist ausgestattet mit modernster Technik, mit einer 30 Quadratmeter großen LED-Leinwand, die ein Messe-Highlight ist, von dem selbst andere Messeaussteller beeindruckt sind.

Neben der CMT wird sich die Hotelgruppe nach Aussage des Geschäftsführers auch auf der Fachmesse in Köln beim Branchentreff der Bus- und Gruppenreisen präsentieren. Hintergrund ist, dass nach Corona ein leichtes Abbröckeln der Besucherzahlen im Gasometer festzustellen ist, da den Busunternehmen die Fahrer fehlen.

Pforzheimer Gasometer hat guten Zulauf

Umso mehr waren Betriebsleiterin Angelika Taudien und Koordinator Wolfgang Trautz positiv überrascht, dass sich in den Weihnachtsferien pro Tag rund 600 Besucher für das Pergamon Panorama von Yadegar Asisi interessierten. Seit 18. März vergangenen Jahres verzeichnet der Gasometer 100.000 Pergamon-Besucher.

Trautz zeigte sich auch erfreut, dass für den 13. German Cup der Heißluftballone mit Deutscher Meisterschaft vom 26. bis 29. September insgesamt 50 Ballone, darunter auch Sonderformen, der Goldstadt ihre Aufwartung machen.

Nordschwarzwald bietet breites Angebot für Wanderfreunde

Hoch hinauf, allerdings auf Schusters Rappen zieht es die Wanderer bei der vom Deutschen Alpenverein Sektion Pforzheim in Halle 9 bei der Partnermesse Wandern beworbenen Sellrainer Hüttenrunde. Diese befindet sich im Bereich der Pforzheimer Hütte in den vorderen Stubaier Alpen.

Beworben hat die Sektion Pforzheim auch in Kooperation der Arbeitsgemeinschaft Hütten mit dem stellvertretenden Vorsitzenden Bruno Kohl acht Hütten und zwei Alpen-Gasthöfe. Die drei bis neun-tägige Treckingsrunde in alpiner Variante für Normalgeher und einer hochalpinen für die tafferen Bergwanderer, sind eingeschlossen zwischen dem Stubai- Ötz- und Inntal.

Pforzheim will mit CMT-Auftritt verstärkt Tagestouristen anlocken

Auf ganz andere Pfade setzt dagegen die WSP beim Goldstadtspaziergang oder dem Stadtrundgang mit einem Mix aus Restaurants und Kultur, der gerne zu Jubiläen oder von Firmen gebucht wird. Mit dem Auslegen der „Goldschätzchen“ kam Tanja Dahl-Zorn vom WSP-Tourismusmarketing kaum nach. Die kleine Schokolade erfreut sich wie auch der Jahreskalender mit allen Veranstaltungen einer großen Nachfrage.

Überrascht waren einige Besucher, dass Pforzheim ein DDR-Museum beherbergt. Druckfrisch im Messegepäck waren die Flyer „Erlebe Pforzheim“ und „Highlights 2024“ mit einer Übersicht der zahlreichen Events, die sich verstärkt an Tagestouristen richten.

Neu ins Programm aufgenommen wurden neben einer Sektkellerei- und Wildparkführung mit Tierpfleger auch die Führung bei der Polizei. Mit dem Flyer „Ab ins Museum“ wurden die Standbesucher über die Pforzheimer Museumswelten informiert.

Im Ganzjahresfilm informierte die WSP über die Museen, Gastronomie, den Gasometer, den Wildpark und andere Freizeitaktivitäten und Kultur sowie über den Weihnachtsmarkt mit Mittelaltermarkt und die Winterwelt.

„Wanderbares Deutschland“: Nordschwarzwald ausgezeichnet

Gleich zu Beginn der Saisoneröffnung wurde der Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald eine besondere Ehre zuteil. Nach intensiver Vorarbeit wurde sie vom Wanderverband Deutschland auf der Sondermesse Fahrrad- und Wanderreisen als „Qualitätsregion Wanderbares Deutschland“ ausgezeichnet. Damit ist sie die achte Region in ganz Deutschland und zweite in Baden-Württemberg.

Am Messe-Kooperationsstand waren die Prospekte gut abgegriffen. Vor allem das neue und druckfrische Wanderbooklet mit 20 attraktiven Wandertouren in einer Broschüre kommt gut an. Dem in nichts nach steht das Wellness- und Gesundheitsmagazin „Kraftorte“, wo Hotels Wohlfühlangebote aufführen.

Die Anbieter sind hier auf einem guten Weg, denn die Auslastung bei den Übernachtungszahlen bezeichnete der Geschäftsführer als vielversprechend, liegen sie doch über denen von 2019 und 2022. Am Messestand präsentieren sich abwechselnd die Ferienregionen Calw, Nagold, Bad Herrenalb sowie Bad Liebenzell und das Teinachtal.

Am Eröffnungswochenende präsentierten sich Bad Wildbad und die privaten Betreiber der Wildline und des Baumwipfelpfades, der sich noch bis Ende Januar von donnerstags bis sonntags in der Zeit von 16 bis 20 Uhr mit einer romantischen Winterbeleuchtung präsentiert, mit zehn Kilometern Kabellänge und knapp 300.000 Lichtern.