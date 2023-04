Der Ausbau der Radinfrastruktur in Pforzheim kommt schleppend voran. Die Ergebnisse des Fahrradklimatests zeigen: Pforzheim muss jetzt das große Rad drehen.

Die Note 4,5 beim Fahrradklimatest des ADFC steht Pforzheim nicht gut zu Gesicht. Sie ist aber sekundär. Man muss wissen, dass selbst die vermeintlich fahrradfreundlichen Städte nur gerade die Note 3 erreichen. Wichtiger ist der relative Vergleich mit anderen Kommunen. Genau da entfaltet der Test seine Stärke.

Wenn man alle 27 Punkte zusammengerechnet hat, kommt in Baden-Württemberg keine Großstadt so schlecht weg wie Pforzheim. Über alle Kommunen hinweg bekommt landesweit nur Donzdorf noch eine niedrigere Bewertung.

Viele Kritikpunkte sind nachvollziehbar

Zwar haben in Pforzheim nur 382 Teilnehmer den Fragebogen abgeschickt. Doch ernst nehmen sollte man die Ergebnisse trotzdem. Denn die Werte sind verglichen mit vorangegangenen Umfragen relativ stabil, Veränderungen sind also nicht auf Stimmungsschwankungen zurückzuführen. Und viele der kritisch betrachteten Punkte sind nachvollziehbar.

Beispiel Sicherheit. Würden Sie Ihr elfjähriges Kind mit dem Rad zur Schule fahren lassen? Das bringt einen zum Nachdenken. Hier und da kommt man gut durch in Pforzheim. Beim Ausbau des Netzes tut sich endlich an einigen Punkten was, keine Frage. Doch verglichen mit anderen Städten geht es nicht schnell genug.

Es viel zu viele Stellen, an denen der Anschluss fehlt oder an denen Radfahrer die Straße sichtbar als zu riskant scheuen. Noch immer fühlen sich die Radfahrer nicht richtig ernst genommen, weder im Verkehr noch von der Politik.

Damit das Rad eine echte alltagstaugliche Verkehrsalternative in Pforzheim wird, muss es schneller vorangehen. Zeit, dass Pforzheim das große Rad bei der Fahrradinfrastruktur dreht.