In der Wahrnehmung der Radfahrer kommt Pforzheim nicht vom Fleck: Beim ADFC-Fahrradklimatest schneidet die Stadt abermals schlecht ab. Die laut Noten größte Schwäche stört den ADFC vor Ort noch nicht einmal.

Beim Fahrradklimatest schneidet Pforzheim einmal mehr schlecht ab. Mit der Gesamtnote 4,5 erhält die Stadt die niedrigste Bewertung aller Großstädte in Baden-Württemberg. Auch im Bundesvergleich sieht es nicht viel besser aus: Da landet Pforzheim auf Rang 77 von 80.

Das geht aus der am Montag veröffentlichten Auswertung der ausführlichen Umfrage hervor, die der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) alle zwei Jahre durchführt. Darin sind Radfahrer aufgerufen zu klären, wie fahrradfreundlich ihre Kommune ist. In Pforzheim beteiligten sich 382 Menschen an der Umfrage.

Es tut sich zwar was in Pforzheim, aber wir sind zu langsam. Martin Mäschke, Sprecher des ADFC-Vorstands in Pforzheim

Das Ergebnis ist relativ stabil. Zuletzt hatte Pforzheim zweimal die Gesamtnote 4,6 erhalten. Der Sprecher des Pforzheimer ADFC-Vorstands, Martin Mäschke, sagt dieser Redaktion: „Es tut sich zwar was in Pforzheim, aber wir sind zu langsam; auch langsamer als andere Städte, daher kommen wir im Ranking nicht voran.“

Der gute Wille sei durchaus zu erkennen. Aber, so Mäschke: „Die Konsequenz fehlt. Jetzt, wo es im Gemeinderat endlich Mehrheiten für den Radverkehr gibt, die auch mal zulasten der Parkplätze gehen, sollte die Stadtverwaltung sich darauf einstellen und proaktiver tätig werden.“

Befragte empfinden Radfahren in Pforzheim vor allem als Stress

Macht Radfahren in Pforzheim Spaß? Nur vier Prozent der Befragten sagten dazu klar Ja. Immerhin neun Prozent stimmen der These mit Abstrichen zu. Oder ist Radfahren hier Stress? Das finden gleich 60 Prozent der Befragten „voll und ganz“ oder „eher“. Dieses Grundgefühl zieht sich durch.

Der ADFC in Pforzheim hebt gegenüber dieser Redaktion einen Aspekt hervor: die Sicherheit. Belegt wird das durch Noten in der Umfrage. Für Falschparkerkontrolle auf Radwegen, für das Sicherheitsgefühl auf dem Rad, für die Breite der Radwege und für das Fahren im Mischverkehr mit Autos vergeben die Pforzheimer Radfahrer jeweils nur die Note 5,1.

„Das heißt, bei allen Komponenten, die für ein sicheres Radverkehrsnetz erforderlich sind, fällt Pforzheim in der Wahrnehmung der Teilnehmer der Umfrage glatt durch“, folgert Sprecher Mäschke.

Die schlechteste Note gibt es im Fahrradklimatest in Pforzheim für das Thema öffentliche Fahrräder und Fahrradverleih: Note 5,3. Doch das spielt für den örtlichen ADFC fast schon keine Rolle mehr. Mäschke: „Wenn der Radverkehr nicht sicher ist, braucht man auch keinen Radverleih.“

Vergleichsweise positiv fällt den Teilnehmern der Umfrage die Erreichbarkeit des Stadtzentrums mit dem Fahrrad auf (Note 3,7). Für die Wegweisung für Radfahrer (3,6) und für Radler geöffnete Einbahnstraßen in Gegenrichtung (2,9) gibt es in Pforzheim die besten Noten.