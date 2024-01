Die Polizei hat Räumlichkeiten der Baptistenkirche „Zuverlässiges Wort“ in Pforzheim und eine Wohnung in Leipzig durchsucht. Grund dafür ist der Verdacht der Volksverhetzung und der Billigung von Straftaten.

Die Räumlichkeiten der Baptistenkirche „Zuverlässiges Wort“ in Pforzheim sind zum Ziel der Polizei geworden. Wie der Erste Staatsanwalt und Pressesprecher Matthias Hörster von der Staatsanwaltschaft Karlsruhe bestätigte, wurden sie am 18. Januar von Beamten durchsucht.

Grund dafür ist demnach der Verdacht der Volksverhetzung und der Billigung von Straftaten. In diesem Zusammenhang wurde auch die Wohnung eines Beschuldigten in Leipzig durchsucht.

Baptistenkirche in Pforzheim: Derzeit wird gegen vier Beschuldigte ermittelt

„Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, dass er in mehreren in Pforzheim gehaltenen und anschließend auf Youtube veröffentlichten ‚Predigten‘ sich volksverhetzend gegenüber Homosexuellen und Juden geäußert habe“, so der Sprecher.

Beschlagnahmt worden seien elektronische Speichermedien und Kameraausrüstung. Diese müssten nun ausgewertet werden.

Die Baptistenkirche „Zuverlässiges Wort“ ist bereits seit Längerem im Visier der Staatsanwaltschaft. Derzeit wird gegen vier Beschuldigte ermittelt – insbesondere wegen Volksverhetzung. Bei zwei der Beschuldigten gehe man davon aus, dass sie sich im Ausland aufhalten.

Seit Mai 2023 wird die Baptistenkirche „Zuverlässiges Wort“, der in Pforzheim ansässige Ableger einer radikalen US-Sekte, vom Verfassungsschutz Baden-Württemberg beobachtet.