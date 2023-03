Polizei fasst zwei Männer nach Betrugsversuch in Pforzheim

Nachdem ein 67-Jähriger von Betrügern angerufen worden war, die ihm mit dem Schema „Schockanruf“ Geld abnehmen wollten, konnte die Polizei in Pforzheim zwei Männer festnehmen.

Nach einem versuchten Betrug nach dem bekannten Schema „Schockanruf“, konnte die Polizei in Pforzheim am Mittwochnachmittag zwei Personen festnehmen. Die Polizei teilte mit, dass die Betrüger am Mittwochmorgen einen 67-jährigen Mann aus Pforzheim anriefen, sich als Polizist und Staatsanwalt ausgaben und dann von ihrem Opfer einen fünfstelligen Geldbetrag für eine angebliche Kaution eines nahen Verwandten verlangten.

Die Betrüger vereinbarten schließlich eine Geldübergabe im Stadtbereich Pforzheim. Dabei konnten zwei Männer im Alter von 36 und 20 Jahren, die das Geld abholen wollten, durch Polizeikräfte festgenommen werden.

Die beiden Tatverdächtigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Pforzheim dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Die beiden Personen befinden sich seither in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei ermittelt weiter.