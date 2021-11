Massiver Polizeieinsatz in Pforzheim: vier Zeugen haben sich gemeldet

Bezüglich des Videos über einen massiven Polizeieinsatz in Pforzheim gibt es Neuigkeiten: Bei den Ermittlern in Stuttgart haben sich vier Zeugen gemeldet.

Die Polizei kann bei ihren Ermittlungen zu dem per Video verbreiteten Eindruck eines brutalen Polizeieinsatzes in Pforzheim auf Zeugen bauen. „Es haben sich vier Personen gemeldet“, informiert ein Sprecher des Polizeipräsidiums Stuttgart.

Ob sie wertvoll sind für die Rekonstruktion des Geschehens in der Pforzheimer Nordstadt, ist nicht bekannt. Die Polizei möchte „wegen der laufenden Ermittlungen nicht zu viel preisgeben“.

Im Zentrum stehen vier von sechs beteiligten Beamten des Reviers Pforzheim Nord, so der Sprecher weiter. Sie sind am 23. Oktober kurz nach 16 Uhr wegen eines Betrunkenen ausgerückt. Kurze Zeit nach dem Einsatz ist auf Instagram ein stark geschnittenes Video zu sehen, das von mehr als einem Handy stammen könnte.

Video zeigt, wie Polizist auf Oberkörper eines Mannes in Pforzheim kniet und ihn schlägt

Es zeigt, wie einer der Polizisten auf dem Oberkörper des Mannes kniet und ihn zweimal auf den Kopf schlägt. In einer weiteren Sequenz wird der Eindruck erweckt, der Betrunkene werde von vier Polizisten in die Mangel genommen. Ein Wimmern ist zu hören. Es scheint von dem Mann zu kommen, der zwischen den Polizisten am Boden liegt.

Die Aufgabe, den Eindruck mit Fakten zu be- oder widerlegen, hat die Staatsanwaltschaft in Pforzheim dem Polizeipräsidium Stuttgart übertragen. Dies soll Interessenskonflikte vermeiden. Nach derzeitigem Sachstand sind die Augenzeugen des Vorfalls wesentlich bei der Beurteilung des Gesamtgeschehens.

„Ein weiteres Video ist nicht aufgetaucht“, heißt es in Stuttgart. Die Frage, woher das Video stammt, auf dessen Basis die Staatsanwaltschaft von Amts wegen ermittelt, lässt die Polizei offen.

Es wurde über ein Portal veröffentlicht, dessen Betreiber Fremdmaterial verwendet. Der 25-jährige Mann, der durch Pöbeleien den Einsatz auslöste, hat sich laut Polizei für sein Verhalten entschuldigt, nachdem er seinen Rausch (2,2 Promille) bei der Pforzheimer Polizei ausgeschlafen hatte.