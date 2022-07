Die Macher des Schlosspark Open blicken auf ein gelungenes Event zurück. Auch im kommenden Jahr soll das Festival in den Pforzheimer Schlosspark zurückkehren – die Veranstalter hegen dabei besondere Programm-Wünsche für 2023.

Das Schlosspark Open soll auch im kommenden Jahr wieder stattfinden. Darüber sind sich die Macher der Veranstaltung einig. Doch gibt es schon jetzt eine Wunschliste, wie die Veranstaltung noch verbessert werden könnte.

„Mit etwas mehr Mitteln für die Programmgestaltung können wir uns eher den einen oder anderen bekannteren Act leisten“, sagt Jörg Schneider von der Musikerinitiative Pforzheim (Mipf).

Was der Veranstalter aber noch viel spannender findet: „Unbekannte Perlen heraussuchen. Ich hätte auf Dauer sehr gerne ein Festival mit Bands, die heute noch keiner kennt und morgen jeder haben will.“

Auch die Ideen von Tobias Gay, Mitorganisator von der Eventagentur „Erlebnishelden“, gehen in ähnliche Richtung: „Wir würden uns wünschen, pro Veranstaltungstag einen Headliner buchen zu können und diesen weiterhin mit vielen talentierten Musikern zu unterstützen.“ Noch sei der Wunsch allerdings in weiter Ferne, mit der Bekanntheit der Künstler steigen auch die Kosten, so Gay.

„Man hat gesehen – Pforzheim wünscht sich Open-Air-Festivals. Wer weiß, vielleicht schaffen wir ja mit weiteren Partnern und Sponsoren, das Schlosspark Open noch auszuweiten - noch besser und schöner vor Ort oder eingegliedert in ein Stadtfestival.“ Das sei der gemeinsame Wunsch der Macher: „Denn Pforzheim verdient es“, findet Gay.

„Pforzheim ist eine junge Stadt mit kreativem Potenzial, attraktiven Plätzen und einer engagierten Bürgerschaft“, sagt Angelika Drescher vom städtischen Kulturamt. „Veranstaltungen wie diese schaffen Raum für Begegnung, für gute, ausgelassene Stimmung und ein positives Erlebnis im Herzen der teilweise ungeliebten Innenstadt.“

6.000 Besucher beim Open Air in Pforzheim

Dass es funktioniert, zeigte das Festival, das vom 7. bis 10. Juli stattfand: Verschiedene Musikrichtungen prallten im Schlosspark zum dritten Mal aufeinander – rund 6.000 Besucher zog es zum Schlosspark Open.

Für das städtische Kulturamt, die Mipf und die Eventagentur „Erlebnishelden“ war die erstmals viertägige Veranstaltung nach eigenen Angaben ein voller Erfolg. „Wir sind sehr zufrieden. Es kamen viele Besucher, die lange im Park verweilten und die Stimmung genossen“, sagt Mitorganisator Gay.

Stimmige Bandauswahl

Schneider von der Mipf fand die Bandauswahl stimmig – von Heavy-Pop-Punk über Hip-Hop bis hin zu Rock war fast jede Musikrichtung vertreten. „Das Publikum war sehr offen für alles, wir hatten von nachmittags bis nachts alle Altersgruppen im Park“, blickt der Mitveranstalter zurück.

Der vierte Festival-Tag wurde in diesem Jahr erstmals integriert. Wenn es nach Schneider geht, dürfte dieser Sonntag noch etwas mehr in den Fokus rücken: „Ich fand den Festivalausklang mit neuer, interessanter, aber etwas ruhigerer Musik sehr stimmig. Ich hätte auch gerne noch ein paar spannende lokale Acts auf der Bühne, wenn die Szene nach Corona endlich wieder Gas geben kann.“

Schneider hat Ideen, um die Pforzheimer Innenstadt zu beleben: „Wir brauchen solche Veranstaltungen nicht nur im Schlosspark, auch auf dem Marktplatz oder dem Waisenhausplatz. Diese Orte sind viel zu schön und zu gut ausgestattet, um sie kulturell brachliegen zu lassen.“