Ein zäher Rechtsstreit zwischen den Stadtwerken Pforzheim (SWP) und ihrem fristlos gekündigten Geschäftsführer und früheren Pforzheimer Bürgermeister Roger Heidt (CDU) zieht sich auch nach der Neubesetzung der zuständigen Richterstelle erst einmal weiter.

Mehrere Monate war der Vorsitz der Kammer für Handelssachen in Pforzheim unbesetzt. Nun gibt es nach Informationen dieser Redaktion eine Nachfolgerin für Richter Bernd Kantlehner an der Spitze der Pforzheimer Außenstelle des Landgerichts Karlsruhe. Die Neue heißt Claudia Bracher und war laut Geschäftsverteilungsplan des Gerichts zuletzt stellvertretende Vorsitzende der dritten Zivilkammer in Karlsruhe.

Richterin Bracher erbt den Stadtwerke-Rechtsstreit von ihrem Vorgänger Kantlehner, der sich zwei Jahre mit dem komplexen und politisch heiklen Fall zu beschäftigen hatte. Er war im Januar auf eine freigewordene Karlsruher Richterstelle gewechselt. In dem Fall geht es um Millionenverluste, Machtpolitik und Männerfreundschaften.