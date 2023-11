Ein Transporter ist am Montagvormittag auf der Autobahn 8 zwischen Pforzheim und Karlsbad von der Fahrbahn abgekommen. Er fuhr aus bislang ungeklärter Ursache gegen die Betonleitwand – verlor dann offenbar den Kontakt zur Fahrbahn und kam erst hinter der Leitwand zum Stehen.

Bilder vom Einsatzort zeigen, wie das Fahrzeug zwischen den Betonleitwänden der jeweiligen Richtungsfahrbahnen festhängt. Der Fahrer musste von Einsatzkräften aus dem Fahrzeug befreit werden, da sich die Türen nicht öffnen ließen.

Der Unfall ereignete sich gegen 10.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-West und Karlsbad. Hinter dem Transporter musste ein Fahrzeug ausweichen und kollidierte mit einem weiteren Fahrzeug. Beide wurden am Rand abgestellt. Ein Fahrzeug soll zudem über Trümmerteile gefahren sein, sagte eine Sprecherin der Pforzheimer Polizei.

Weitere Fahrzeuge werden auf A8 bei Pforzheim beschädigt

Über konkrete Schäden an den Fahrzeugen war zunächst nichts bekannt. Der Fahrer des Transporters wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Ob er verletzt ist, war laut Polizei am Nachmittag noch unklar.

Der Transporter war Begleitfahrzeug eines Schwertransports, wie ein Sprecher der Polizei bestätigte.

Von Pforzheim kommend war zeitweise von fünf Kilometern Stau die Rede. Der Zeitverlust betrug laut ADAC mindestens 20 Minuten.

Die jeweils linke Spur beider Richtungsfahrbahnen wurde zeitweise gesperrt. Um 14 Uhr waren alle Fahrbahnen wieder frei. Feuerwehr und Polizei waren vor Ort.

Die Autobahnmeisterei setzte die Betonleitwände notdürftig instand. „Es besteht keine Gefahr für den Verkehr“, betonte der Sprecher. Aus Sicherheitsgründen werde aber ein sogenannter Geschwindigkeitstrichter eingerichtet.

Die zuständige Autobahn GmbH des Bundes erklärte am Nachmittag, die Autobahnmeisterei sei gerade dabei, eine entsprechende Beschilderung aufzustellen.

Die beschädigten Betonleitwände müssen nun erneuert werden. Zur Terminierung konnte eine Sprecherin der Autobahn-Niederlassung Südwest am Montag noch nichts sagen. Erlaubt ist an der Stelle bis dahin nur noch Tempo 80.