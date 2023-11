In der Nacht auf Samstag haben drei Männer einen Geldautomaten in Wiernsheim gesprengt. Auf der Flucht kam es zu einem Unfall mit drei Schwerverletzten.

Drei Männer haben in der Nacht auf Samstag einen Geldautomaten in Wiernsheim gesprengt. Danach flüchteten sie in einem Auto und verursachten einen schweren Verkehrsunfall auf der A6 bei Heilbronn, wie das Landeskriminalamt (LKA) mitteilte.

Die Täter sprengten den Automaten in Wiernsheim gegen 2 Uhr und flohen vom Tatort.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung machte die Polizei das Fahrzeug gegen 2.40 Uhr in der Nähe von Heilbronn ausfindig.

Nach Geldautomaten-Sprengung in Wiernsheim: Schwerer Unfall auf der Autobahn

Die drei Männer flohen vor der Polizei und versuchten, an der Anschlusstelle Sinsheim-Steinsfurt auf die A6 in Richtung Mannheim aufzufahren. Dabei rammten sie einen Streifenwagen und änderten anschließend die Fahrtrichtung nach Nürnberg.

Gegen 3 Uhr stoppte die Polizei das Fahrzeug auf dem Rastplatz Bauernwald, wo zwei der Tatverdächtigen aus dem Auto sprangen und versuchten, zu Fuß zu flüchten. Die Polizisten nahmen sie fest.

Der dritte Mann blieb am Steuer und fuhr entgegen der Fahrtrichtung wieder auf die Autobahn auf. Dort stieß er wenig später frontal mit einem Kleintransporter zusammen, in dem zwei unbeteiligte Personen saßen. Eines der Fahrzeuge geriet danach in Brand und musste gelöscht werden. Alle drei Beteiligten wurden schwer verletzt.

Aufgrund der Gesamtlage hat das LKA die Ermittlungen übernommen.

Da im Fluchtfahrzeug Sprengstoff festgestellt wurde, ist ein Entschärferteam des LKA vor Ort. Ein Sprengstoffpaket konnte bereits aus dem schwer beschädigten Fahrzeug geborgen und entschärft werden. Außerdem ist eine Tatortgruppe zur 3D-Tatortvermesseung im Einsatz.

Bei den beiden Männern, die zu Fuß fliehen wollten, handelt es sich um zwei 21-Jährige mit niederländischer Staatsangehörigkeit. Sie sollen noch an diesem Wochenende dem Haftrichter vorgeführt werden.

Bei dem schwer verletzten Fahrer müsse man abwarten, wie sich sein Gesundheitszustand entwickle, so das LKA.