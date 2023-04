Von Enzauenpark bis Schlossberg: Die Biergärten in Pforzheim öffnen wieder

Geschäftig geht es zu in Frank Dauderts Biergarten am Enzauenpark. Eine Bühne wird aufgebaut, es riecht nach frisch gestrichen, Pastinaken werden geschält. Es sind letzte Vorbereitungen vor dem großen Ansturm, auf den Daudert hofft.

Ostern, das ist nicht nur das Fest der Auferstehung von Jesus. Es ist für Daudert auch die Auferstehung seines Biergartens. Er möchte noch in dieser Woche wieder eröffnen. Idealerweise schon an diesem Donnerstag. Am Mittwoch wollte sich Daudert da noch nicht ganz festlegen.

„Es braucht Sonne und zweistellige Temperaturen“, so Daudert. Das könnte laut Wettervorhersage knapp eintreten, über das Osterwochenende könnte es bis zu 15 Grad warm werden.

„Für uns sind das immer vier Feiertage“, sagt Daudert. Zumindest, wenn die Sonne scheint. Das schönste Ostern, erinnert sich Daudert, habe es 2020 gegeben. Nur dummerweise fiel das genau in den Lockdown. „Das war das erste Mal, dass ich Karfreitag frei hatte. Für mich war das schön, aber für die Gastronomie nicht.“

Pergamon-Bild: Attraktionen in der direkten Nachbarschaft

Ostern habe seine spezielle Magie. „Das erste Eis schmeckt im Frühjahr halt doch besser, genau wie die erste Bratwurst oder das erste Bier“, sagt Daudert. Der freut sich auch über die Attraktionen in der direkten Nachbarschaft, etwa im Gasometer. „Das Pergamon-Bild hat in Berlin eine Million Zuschauer gebracht.“

Entsprechend freue er sich, dass das Bild auch in Pforzheim gezeigt wird. „Wir merken das jetzt schon bei den Anfragen.“ Größere Reisegruppen hätten sich bereits angekündigt.

Neue Hygienevorgaben, neues Veggie-Eis im Enzauenpark

Also wird wieder gewerkelt. Es gibt neue Hygienevorgaben, die eingehalten werden müssen, etwa eine sogenannte „Hygienedecke“. Also eine Zimmerdecke, die wie ein Mosaik aus verschiedenen Vierecken besteht, die sich einzeln abnehmen und spülen lassen.

Auch ein veganes Eis hat Daudert neu im Angebot. Einige Veggie-Produkte wurden schon im vergangenen Jahr und in seinem Stadl auf dem Weihnachtsmarkt getestet. Fazit: Die vegane Currywurst fiel durch, die veganen Burger dagegen sind ein Verkaufsschlager. Die soll es daher auch weiterhin im Biergarten geben.

Probleme mit dem Personal hatte Daudert kaum, anders als viele Kollegen seiner Branche. Einer von ihnen ist Michael Pfisterer, Geschäftsführer des Lehners am Schlossberg. „Meine Frau und ich bringen uns jetzt eben mehr ein“, erklärt der seine provisorische Lösung. Denn natürlich suche man noch nach Verstärkung. Auch das Lehners hat eine Außengastronomie, bis zu 50 Tische bietet Pfisterer auf.

Lehners hat erst 20 Tische draußen

Den Biergarten schon zu Ostern öffnen möchte Pfisterer nicht. Auch, weil er teilweise schon offen ist. „20 Tische stehen bei uns immer“, sagt er. Also auch im Winter. Die restlichen 30 sind derzeit noch abgedeckt, spätestens am 1. Mai möchte er aber den Biergarten mit allen Tischen offiziell eröffnen, „vielleicht auch ein paar Tage vorher“.

Hintergrund beim Lehners ist der, dass eine Hauswand während der Mittagszeit einen Schatten wirft. „Da ist es im Frühjahr noch zu kalt.“ Trotzdem kommen schon jetzt viele Radfahrer vorbei auf ein Getränk. Oder auch Besucher des Gasometers. Die würden ja nicht alle bei Daudert hängen bleiben. „Es verteilt sich. Wir können uns über das Ostergeschäft nicht beklagen.“ Wobei das größere Highlight für das Lehners wohl die Barparade am 6. Mai sei.

Seehaus ist fast ausgebucht

Schon längst geöffnet hat das Pforzheimer Seehaus an der Tiefenbronner Straße. „Wir sind gut im Rennen und fast ausgebucht“, sagt Restaurantleiter Gregor Belker. Den Biergarten hatte man schon vor rund drei Wochen geöffnet und seitdem „immer dann, wenn das Wetter gut ist“. Auf der Homepage können sich Gäste informieren, wie es am aktuellen Tag ausschaut.

Über Personalmangel klagt man tief im Wald nicht: „Wir haben auch alle Azubi-Plätze besetzt“, sagt Belker. Wer da Probleme habe, „zahlt meistens schlechte Löhne“. Das alles auf die Abwanderung nach Corona zu schieben „ist lächerlich“. Das Unternehmen habe in dieser Zeit zusammengestanden, das habe auch die Mitarbeiter beeindruckt.