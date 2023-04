Was Autofahrer über die Sperrung der A8 bei Pforzheim wissen müssen

Die Anschlussstelle Pforzheim-Ost, also die Auf- und Abfahrten am Knotenpunkt A8/B10 bei Pforzheim-Eutingen und Niefern. Die Sperrung in Fahrtrichtung Stuttgart beginnt am 24. April, die Sperrung in Richtung Karlsruhe am 31. Mai. Die Sperrung in Richtung Stuttgart soll bis Ende 2024 dauern, die in Richtung Karlsruhe nur bis September 2023.