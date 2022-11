Wassermangel in der Pforzheimer Innenstadt. Zur besten Umsatzzeit für die Gastronomie tröpfelt es am Mittwoch nur noch aus den Leitungen. In dem Moment, in dem die Gäste dann aber in Scharen strömen, stimmt es auch mit der Wasserversorgung wieder. Um 12 Uhr melden die Stadtwerke, was jeder beim Aufdrehen des Wasserhahns auch selbst sehen kann: Es fließt wieder.

Die Auswirkungen waren großflächig. So meldet ein Schmuckunternehmen in der Calwer Straße an der Grenze der Innenstadt „dass die Schmelzanlagen nicht mehr gekühlt werden“. Er habe gerade noch auf den auf den hauseigenen Kühlturm umstellen können, erzählt Eberhardt Auerbach-Fröhling weiter.

Noch etwas ratlos stehen zu diesem Zeitpunkt die Stadtwerke da.„Wir suchen schon seit einer halben Stunde, wissen aber noch nicht, wo die Ursache für den Wassermangel ist“, sagte ein Sprecher um 11 Uhr.

Wasserversorgung gestört: Zentrum in der Stadtmitte von Pforzheim

Ein Zentrum des Wassermangels scheint im Bereich Sedanplatz, Turnplatz, Stadtmitte, Tunnelstraße, Liebeneckstaße und in der Frankstraße zu sein. Betroffene Anwohner beklagen, sie kämen bei der Stadtwerke telefonisch nicht durch oder bekämen nur den Anrufbeantworter.