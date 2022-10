Pforzheim stellt schon den ersten Weihnachtsbaum

Früher, aber auch zentraler als bisher: In Pforzheim steht schon der Weihnachtsbaum. Der Baum hat auch einen neuen Platz in der Stadt bekommen.

Die Stadt Pforzheim hat am Freitagnachmittag bereits den Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz aufstellen lassen. Wer jetzt glaubt, nicht nur die Lebkuchen kommen immer früher in die Supermarktregale, sondern die Bäume stehen auch immer früher auf den Marktplätzen, hat in diesem Fall recht.

Der Baum wurde früher als in den Vorjahren gebracht, bestätigt die Stadt Pforzheim. Und auch anders als sonst. Denn im neuen Konzept des Weihnachtsmarkts hat der Baum einen ganz zentralen Platz bekommen: mitten auf dem Marktplatz und nicht mehr ganz am Rand.

Das erklärt auch die frühe Lieferung. Denn kommende Woche beginnen die Beschicker bereits mit dem Aufbau für den Weihnachtsmarkt. „Dann muss der Baum stehen“, sagt Stadtsprecher Philip Mukherjee.

Zehn Meter hoch, sieben Meter breit: Der Baum macht etwas her. Er stammt aus der Region, genauer gesagt aus Neuhausen. Gespendet hat ihn der frühere Mönsheimer Bürgermeister Thomas Fritsch, wie Mukherjee erklärt.