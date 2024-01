55.000 Menschen besuchen den Christmas Garden im Zoo Karlsruhe

Sieben Wochen lang erstrahlte der Karlsruher Zoo in einem allabendlichen Lichterglanz – am vergangenen Wochenende ist die Veranstaltung Christmas Garden zu Ende gegangen. Insgesamt 55.000 Menschen besuchten den illuminierten Rundweg mit seinen Lichtinstallationen, heißt es jetzt in einer Presseerklärung.

„Das erste Jahr von Christmas Garden war trotz des verregneten Wetters ein Erfolg“, resümieren die Kooperationspartner Christmas Garden Deutschland, C² Concerts und der Zoo.

Christmas Garden ist ein echter Gewinn für die Stadt. Matthias Reinschmidt

Zoo-Direktor

Den Christmas Garden soll es auch die nächsten Jahre im Zoo geben: Die Kooperationspartner haben einen Vertrag über fünf Jahre abgeschlossen. „Wir freuen uns schon jetzt auf die nächste Saison. Christmas Garden ist ein echter Gewinn für die Stadt“, sagt Zoo-Direktor Matthias Reinschmidt.

Der Zoo zeigt sich glücklich mit dem allabendlichen Lichtermeer: „Mit der Veranstaltung Christmas Garden konnten wir in Karlsruhe das bestehende weihnachtliche Angebot in der Stadt um eine ganz neue Facette erweitern“, so Reinschmidt. Man habe als Zoo viele positive Rückmeldungen bekommen. „Mich hat zudem begeistert, wie die Gäste das Lichterspektakel bei uns genossen haben“, sagt der Zoo-Direktor. Die vielen verregneten Abende hätten der Stimmung keinen Abbruch getan – „auch wenn wir uns natürlich besseres Wetter gewünscht hätten“, so Zoo-Sprecher Timo Deible.

Auch die Besucher zeigten sich von der Veranstaltung begeistert. „Das ist doch mal was anderes. Und echt besser als auf einem überfüllten Weihnachtsmarkt“, sagte eine Besucherin im Gespräch mit der Redaktion. Ein anderer meinte: „Das ist schon etwas Besonderes hier.“

Auch kritische Stimmen zu Christmas Garden

Zu Beginn der Veranstaltung hatte es aber auch kritische Stimmen gegeben. Anwohner des Zoos hatten sich über die Beleuchtung und die Musik in den Abendstunden beschwert und daraufhin das Gespräch mit der Zoo-Verwaltung gesucht. Die Verantwortlichen seien direkt auf die Wünsche der Anwohner eingegangen. Im weiteren Verlauf habe es keine erneuten Beschwerden gegeben, sagt Zoo-Sprecher Deible.

Auch mit den Eintrittspreisen des Christmas Garden waren nicht alle Besucher glücklich. Besonders Familien müssten tief in die Tasche greifen, beschwerten sich manche.

Der Geschäftsführer der Christmas Garden Deutschland GmbH, Sebastian Stein, zeigt sich unterdessen zufrieden mit dem Verlauf der Veranstaltung: „Wir freuen uns sehr, dass der Christmas Garden Karlsruhe so viele Menschen begeistert hat.“ Trotz einiger nasskalter Tage hätten sich die vielen Gäste nicht von einem Besuch abhalten lassen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort hätten bei Wind und Wetter für reibungslose Abläufe gesorgt.

Die Veranstalter heben in ihrer Presseinformation auch den Veranstaltungsort hervor. „Das Gelände rund um den Stadtgartensee ist einfach einzigartig“, so Melanie Becker von C² Concerts. Die Klänge, die bei der Veranstaltung zu hören waren, sind laut Veranstalter eigens für den Christmas Garden komponiert worden.